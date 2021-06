Oreo offre biscotti agli alieni: il video diventa virale dopo il dibattito sugli UFO

In questi giorni negli USA c'è grande "movimento" relativamente al materiale del Governo legato agli UFO. In questo contesto, anche i brand più popolari del Pianeta hanno deciso di "mettersi in gioco". Tra questi, troviamo Oreo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SlashGear, nonché come potete vedere nel video pubblicato dal profilo OREO Cookie su Twitter, il noto produttore di biscotti ha deciso di prendere con ironia le recenti "novità" in termini di UFO (che alla fine in realtà sembrano essere un "nulla di fatto"). Il brand ha infatti colto l'occasione per ricordare, ovviamente scherzosamente, che in quanto primo produttore di biscotti della Terra, si sente in dovere di fare una proposta pacifica agli eventuali alieni che vorranno visitare il nostro Pianeta.

Chiaramente, l'offerta consiste in degli Oreo. Gli alieni sanno già dove "atterrare": nel video si può vedere il logo di Oreo disegnato su un campo. Non manca l'hashtag da utilizzare: #OREOOffering (chissà, magari gli alieni usano Twitter). In ogni caso, l'ironica trovata promozionale effettuata dal noto brand ha già avuto ampio successo. Pensate che il video pubblicato su Twitter ha superato 2 milioni di visualizzazioni. Tra l'altro, sembra che il brand abbia anche realizzato una "Special Edition" della confezione dei biscotti, ovviamente a tema.

Insomma, Oreo è riuscita a lavorare bene in ambito marketing, puntando sul dibattito attuale relativo agli UFO, molto attivo negli Stati Uniti d'America. Per ora niente alieni, ma solamente social media manager "geniali".