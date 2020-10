Quanti organi ha in tutto il corpo dell'essere umano?

Oltre a quelli più famosi e conosciuti, come cuore, polmoni, fegato, reni e cervello, il nostro corpo ha altri numerosi organi su cui fa affidamento. Gli organi, così come spiega Lisa M.J. Lee, professoressa dell'University of Colorado School of Medicine, sono raccolte di tessuti che lavorano insieme per un obiettivo comune. Quanti ne abbiamo?

Per stabilire il conteggio degli organi nel corpo umano, dipende da chi chiedi e da come conti, secondo Lee. Il numero generale è di circa 78 organi. Questo elenco include: la lingua, lo stomaco, la tiroide, l'uretra, il pancreas e molti altri. Ossa e denti (creati forse a causa di una supernova), ovviamente, vengono contati solo una volta. Tra gli anatomisti, però, i punti di vista differiscono su ciò che viene considerato come "organo".

Ad esempio il mesentere, la parte che attacca l'intestino alla parete addominale, viene considerato come un organo. Tuttavia, non c'è nessun gruppo incaricato di tenere un conteggio ufficiale del loro numero o che decida le caratteristiche per esserlo. Questa mancanza, quindi, genera un po' di confusione.

Da un punto di vista microscopico, quando più tipi di tessuti si uniscono e funzionano insieme, l'unità è un organo, secondo Lee. "Considererei ogni osso un organo, e tutte le 206 ossa collettivamente insieme, sono considerate un sistema di organi", continua la scienziata. Seguendo il ragionamento di Lee, allora, oltre ai 78 organi, dobbiamo aggiungere le ossa e i denti: portando l'elenco a 315 organi. Non solo: poiché da questo punto di vista anche singoli legamenti, tendini e nervi potrebbero essere considerati come organi indipendenti, portando il numero a trilioni di unità.

Quindi, in definitiva nonostante la domanda sia variabile - e per non creare soprattutto confusione -, il corpo umano ha 78 organi.