Sta per essere organizzata la prima ricerca scientifica sugli 'avvistamenti UFO'

Tutti noi abbiamo sentito parlare almeno una volta di “oggetti volanti non identificati” e di strane apparizioni durante riprese notturne o missioni militari. Per la prima volta nella storia dell’aeronautica e della marina militare, è stato istituito un comitato esclusivamente focalizzato sulla ricerca rigorosa di questi fenomeni.

Può far ridere e strappare qualche risata pensare che il governo degli Stati Uniti voglia studiare e cecare le prove scientifiche che stanno dietro all’apparizione degli UFO (che più di recente son stati rinominati in UAP, cioè “Unidentified Aerial Phenomena”), ma questo perché – come spesso accade - vi è un’incomprensione di fondo: non è scritto da nessuna parte (e soprattutto scienziati e persone di spicco se ne tengono alla larga da tale affermazione) che UFO sia sinonimo di “alieni”, “visitors” e via dicendo. La Task Force UAP - creata ad agosto proprio per intensificare gli sforzi su questo fronte - non è una combriccola di hippie che cerca tracce di E.T, ma è un comitato che coinvolge militari e personale scientifico e che intende andare fin in fondo alla questione di questi fenomeni aerei sconosciuti. Non è la prima volta che gli USA prendono seriamente il tema degli avvistamenti.

È comunque di dominio pubblico che rimangano oggetti sostanzialmente inspiegabili: il loro movimento sembra assumere un’accelerazione straordinaria, senza provocare alcun tipo di rumore né boom sonico. Se c’è una spiegazione scientifica dietro a quanto è stato ripreso (e qui potete visualizzare i video desecretati stesso dal governo), allora la task force la troverà, che si tratti di un mucchietto di polvere o di qualcosa di più avanzato.

In questo senso è intervenuto Ravi Kopparapu, scienziato planetario presso il Goddard Space Flight Center della NASA che considera i fenomeni UAP/UFO come un problema scientificamente interessante, stimolato in parte da osservazioni che sembrano per ora sfidare le leggi della fisica. Kopparapu ha detto di essere diffidente nel portare il termine "extraterrestre" nella conversazione, perchè "non ci sono assolutamente prove concrete che li indichi come tali. Bisogna essere rigorosamente “agnostici”, senza alcun tipo di pregiudizio e non lasciare che idee preconcette offuschino i giudizi. Solo con una mente aperta si potrà giungere ad una spiegazione scientifica concreta; se si scopre che hanno spiegazioni banali, allora così sarà”

Uno dei primi obiettivi della Task Force UAP sarà quella di cambiare il punto di vista di come questi fenomeni vengono studiati: se ci sono riprese aree ad alta quota di questi oggetti inconoscibili, allora perché accontentarsi della ripresa “amatoriale” di un nostro velivolo quando possiamo analizzare anche dati satellitari? A detta del personale, infatti, la prima spedizione ufficiale partirà nel 2021 per raccogliere dati - sia via satellite sia in situ - nella zona marittima dove la USS Nimitz americana dichiarò di aver avuto diversi incontri “non identificati” nel 2004.

Kevin Knuth, professore associato di fisica presso l'Università di Albany a New York e coinvolto nel progetto, ha dichiarato: “Speriamo di rilevare gli UAP, determinarne le caratteristiche, i modelli di volo e qualsiasi modello di attività che ci consenta di studiarli in modo più efficace".