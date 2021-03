Si organizzavano tramite Telegram per disturbare le lezioni in DAD: tre denunciati

Dei veri e propri raid, appositamente organizzati tramite dei gruppi Telegram ed Instagram, per disturbare le lezioni in Dad di diverse scuole in Italia. E' questa la scoperta della Polizia Postale di Genova, che ha denunciato tre ragazzi, tra cui un minorenne, che da mesi irrompevano nelle lezioni a distanza allo scopo di farle interrompere.

La notizia è arrivata a seguito di numerose denunce presentate da parte dei dirigenti scolastici già durante il primo lockdown dello scorso marzo. Gli investigatori si sono immediatamente messi sulle tracce del gruppo, i quali hanno scoperto che nella maggior parte dei casi erano proprio gli studenti delle classi a condividere su Telegram ed Instagram i codici per entrare nelle lezioni. Anche questi ultimi sono stati individuati dai poliziotti, i quali hanno scoperto che i raid venivano organizzati ad hoc durante le interrogazioni programmate.

Il gruppo si nascondeva e si sentiva protetto dall'apparente anonimato garantito dalle piattaforma, ed infatti nel rapporto si parla di alcuni messaggi in cui si legge che "la Polizia Postale non ha tempo da perdere nel cercare di trovarci". Così però non è stato ed i responsabili non hanno potuto fare altro che confermare l'accaduto.

Nei loro confronti sono stati contestati i reati di interruzione di pubblico servizio e accesso abusivo a sistema informatico o telematico. I Poliziotti hanno anche proceduto con il sequestro di PC, tablet e smartphone.