Organizzazione meteorologica avvisa: nei prossimi 5 anni temperature più calde di 1°C

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, di cui fanno parte 191 Stati membri e Territori, la temperatura media annuale sarà probabilmente di almeno 1 °C al di sopra dei livelli preindustriali nei prossimi cinque anni. C'è, inoltre, una probabilità del 20% di superare 1.5 °C al di sopra dei livelli medi del 1850-1900 in almeno un anno.

Le temperature nei prossimi cinque anni, dal 2020 al 2024, sono molto probabilmente comprese tra 0.91 °C e 1.59 °C sopra i livelli preindustriali. "Questo studio mostra - con un alto livello di competenza scientifica - l'enorme sfida che ci attende per raggiungere l'obiettivo dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici di mantenere un aumento della temperatura globale in questo secolo ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare che la temperatura aumenti ulteriormente fino a 1.5 °C", afferma il segretario generale dell'OMM Petteri Taalas.

Queste previsioni non tengono conto delle variazioni delle emissioni di gas dovute alla chiusura delle attività per causa coronavirus. "L'impatto del calo delle emissioni quest'anno non dovrebbe comportare una riduzione delle concentrazioni atmosferiche di CO2 che stanno guidando gli aumenti della temperatura globale", continua Taalas.

C'è una probabilità del 70% che ci sarà - almeno - un mese più caldo di 1.5 ° C rispetto ai livelli preindustriali nei prossimi cinque anni. La regione del Nord Atlantico settentrionale potrebbe avere venti occidentali più forti, causando più tempeste nell'Europa occidentale in futuro. Le regioni ad alta latitudine, inoltre, saranno probabilmente più umide rispetto al recente passato.

La situazione non sembra essere delle migliori.