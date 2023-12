Quale organo del tuo corpo invecchia prima? Ora possiamo scoprirlo facilmente

Un affascinante studio guidato dall'Università di Stanford e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, sembra aver individuato un modo relativamente semplice per identificare quale organo invecchia prima. Come fare? Con delle banali analisi del sangue.

Dopo aver visto come fare diagnosi di patologie renali, i ricercatori guidati da Hamilton Oh e Jarod Rutledge, appartenenti al team di Tony Wyss-Coray, direttore della Phil and Penny Knight Initiative for Brain Resilience presso l'Università di Stanford, hanno valutato i livelli di 4.979 proteine in 5.676 persone. Per farlo, sono state adoperate tecnologie già disponibili in commercio insieme ad un algoritmo progettato appositamente per la ricerca.

I risultati dimostrano chiaramente che circa 850 proteine, possono essere associate in modo affidabile allo stato di salute dei vari organi e possono essere rilevate “semplicemente” attraverso un'analisi del sangue.

"Possiamo stimare l'età biologica di un organo in una persona apparentemente sana. Ciò, a sua volta, predice il rischio di malattie legate a quell'organo", afferma lo stesso Wyss-Coray.

Sono stati analizzati nello specifico ben 11 organi come cuore, polmoni fegato e cervello. Successivamente, è stata stimata la differenza tra l'età effettiva e quella ottenuta grazie a questi marcatori biologici. Ad eccezione dell’intestino, il pattern è rimasto costante in ogni organo: più la differenza era elevata più aumentava il rischio futuro di decesso.

Tali risultati, risultano fondamentali considerando che circa un adulto su cinque sopra i 50 anni apparentemente sano possiede un organo che invecchia a un ritmo accelerato rispetto agli altri. Tutto ciò si traduce inevitabilmente in un considerevole aumento nel rischio di sviluppare malattie e di mortalità.

"Abbiamo scoperto che gli individui con invecchiamento cardiaco accelerato hanno un rischio di insufficienza cardiaca aumentato del 250%", si legge nello studio. Anche i reni con invecchiamento precoce risultano essere correlati a ipertensione e diabete, mentre per quanto riguarda il cervello, risulta associato a una maggiore probabilità (pari a 1,8 volte precisamente) di sviluppare declino cognitivo in un breve periodo.

Per quanto possa apparire folle, dopo aver visto un organo decisamente utile, siamo ora forse in grado di predire quale organo potrebbe "ammalarsi" in soggetti perfettamente… sani!