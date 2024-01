L'origine dell'anno bisestile è più interessante di quanto possiate immaginare

Fino alla seconda metà del 1500, tutte le corti europee seguivano l'antico calendario giuliano, introdotto da Cesare in Occidente quando era Pontefice Massimo dell'antica Roma, nel 46 a.C, poco prima che venisse assassinato (per approfondire: perché fu assassinato Giulio Cesare?).

Questo calendario seguiva il movimento del Sole lungo l'orizzonte durante l'anno e scandiva il tempo in 4 stagioni perfettamente divise in 91 giorni.

Il calendario giuliano fu molto utilizzato in tutto il bacino del Mediterraneo perché l'Impero romano si era imposto su diversi popoli per secoli, finché nuove religioni sorsero dall'Oriente e i loro sacerdoti cominciarono a contare gli anni considerando i loro eventi religiosi, come l'Egira per l'Islam o la nascita di Cristo per l'Occidente.

Adottare il calendario giuliano - o le sue varianti lunari - per così tanto tempo provocò comunque l'insorgenza di vari errori, che andarono ad accumularsi per tutto il Rinascimento e il Medioevo, finché non divennero insanabili per le società del tempo.

Il moto di rivoluzione terrestre, non essendo perfettamente divisibile in giorni composti da 24 ore per colpa delle variazioni nella velocità di rotazione della Terra, andò a creare delle difficoltà di computo degli anni. Questi errori con il passare dei secoli portarono gli antichi ad anticipare la data d'inizio delle stagioni sempre più indietro, con la perdita progressiva di un giorno dell'anno ogni 128 anni circa.

A causa di questi errori, per gli storici e i vescovi della chiesa era difficile stabilire in quale giorno, per esempio, fosse nato Cristo o quando avvenne l'incoronazione a imperatore di Carlo Magno.

Per risolvere questi piccoli problemi di calcolo, già Giulio Cesare aveva pensato di introdurre ogni 3 anni degli anni bisestili, che disponevano di un giorno aggiuntivo durante il mese di Febbraio, ma questo non bastò ad azzerare l'errore nel computo dei giorni, anche perché in questo modo la durata media dell'anno giuliano risultava di 365 giorni e di 6 ore.

Per risolvere la questione, Papa Gregorio XIII nel 1582 decise allora di prendere in mano la situazione e di circondarsi di fisici, matematici, filosofi e astronomi, con l'intenzione di creare un nuovo calendario che andasse a risolvere il problema.

Tramite un'iniziativa senza precedenti, Gregorio XIII accettò anche di ospitare alcuni esperti provenienti dall'oriente - soprattutto cristiani copti - per fare in modo che il suo team proponesse una soluzione efficace ai problemi del calendario giuliano.

L'esito fu rivoluzionario. Il calendario gregoriano ridusse l'errore di computo a soli 26 secondi e permise di riordinare tutte le date della storia, fino ai tempi della Genesi. Fu infatti grazie al calendario gregoriano se James Ussher riuscì a stabilire per la prima volta l'età mitologica della Terra, considerando le informazioni presenti nella Bibbia (la vera età geologica sarebbe stata individuata molto più tardi).

Il lavoro di Papa Gregorio XIII permise anche di distanziare gli anni in cui bisognava "perdere" un giorno, per tornare in pari con il moto del pianeta, precisamente ogni 3.323 anni circa.

Il calendario gregoriano concesse infine di recuperare diversi giorni che erano stati considerati "per errore" dagli astronomi del medioevo. Nella sua bolla papale "Inter gravissimas", Gregorio stabilì così che i giorni dal 5 al 14 ottobre del 1582 sarebbero stati cancellati e non sarebbero mai esistiti, nel tentativo di associare l'arrivo delle stagioni con il naturale clima associato.

Durante tutto il Rinascimento, infatti, molti astronomi si erano resi conto che l'arrivo delle piogge e del bel tempo giungeva spesso in ritardo, dal punto di vista meteorologico, rispetto all'inizio astronomico delle stagioni. Ciò era dovuto non tanto al cambiamento climatico, come avviene oggi, ma agli errori di calcolo che erano stati fatti nei secoli precedenti. Una cosa molto curiosa, considerando che l'astronomia viene considerata la scienza più antica.

In ogni caso, il sistema introdotto da Gregorio XIII non è perfetto. Continuiamo a guadagnare circa 44 minuti ogni quattro anni e per risolvere questo problema abbiamo introdotto i secondi intercalari (che saranno aboliti entro il 2035) e saltiamo gli anni bisestili che capitano a ogni centenario, a eccezione di quelli divisibili per 400, come avvenne per il 1600 e il 2000.