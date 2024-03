L'origine dei nostri capelli proviene da un animale davvero inaspettato

Chi avrebbe mai pensato che le rane, creature prive di capelli, avrebbero potuto svelare gli arcani misteri sull'origine dei nostri capelli? Questi anfibi, noti per la loro pelle liscia, nascondono segreti evolutivi che riguardano proprio le nostre chiome, uno dei tratti più distintivi dei mammiferi.

La chiave di questa scoperta risiede negli artigli della rana artigliata tropicale (Xenopus tropicalis), che, pur non avendo peli, condivide componenti cheratinosi simili a quelli dei capelli nelle loro unghie. Marjolein Carron, biologo molecolare presso l'Università di Ghent, e il suo team hanno approfondito lo studio di questa specie per indagare sulle lontane origini della peluria mammifera.

Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, ovvero che le unghie delle rane e dei mammiferi si fossero evolute indipendentemente, la ricerca ha dimostrato che esistono geni comuni coinvolti nella produzione di molecole simili alla cheratina. In particolare, il gene Hoxc13, noto per essere associato a difetti nella crescita di capelli e unghie negli esseri umani, si è rivelato fondamentale anche nel processo di formazione degli artigli nella rana artigliata.

Ciò suggerisce che le basi per lo sviluppo dei capelli furono gettate molto tempo fa, nell'epoca del nostro antenato comune con le rane, un tetrapode primitivo che camminava sulla terra circa 375 milioni di anni fa. L'espressione di molecole simili alla cheratina si è poi diffusa in altre parti del corpo durante l'evoluzione dei mammiferi, portando allo sviluppo dei capelli come li conosciamo oggi (è vero che lo stress fa diventare grigi i capelli).

Questa rivelazione non solo illumina aspetti ignoti della nostra storia evolutiva ma sottolinea anche l'importanza degli adattamenti della pelle, come artigli e capelli, nel fornire protezione e supporto nelle varie funzioni vitali. A tal proposito: ma quanto velocemente crescono i capelli?

Su Caricatore USB C, 25W Alimentatore Presa for iPhone 15 14 13 12 è uno dei più venduti di oggi.