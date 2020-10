L'origine della musica si troverebbe nei canti di guerra e nelle ninne nanne

La musica ci accompagna nelle attività di ogni giorno praticamente da quando siamo nati, qualunque sia la nostra generazione: mentre si lavora, in macchina, nei bar e nei ristoranti, ormai le canzoni si sentono ovunque. Ma sulle origini della musica il dibattito è ancora aperto, tanto che altri studi recenti hanno suggerito nuove teorie evolutive.

Secondo un team di antropologi e psicologi, i quali hanno pubblicato le loro ricerche nella rivista Behavioral and Brain Sciences, diverse prove supporterebbero una teoria per cui la musica deriverebbe dalla necessità dei soldati di impressionare alleati e nemici, o da quella di cullare i bambini prima di dormire. Non solo, ma contesterebbero anche altre teorie per cui la musica sarebbe nata da un bisogno di legami sociali o svago; hanno anche provato a confutare la tanto radicata “teoria della selezione sessuale” suggerita da Charles Darwin, per cui la musica sarebbe stata sviluppata dagli esseri umani per attrarre compagni, un po’ come fanno gli uccelli.

Secondo Ed Hagen, antropologo evoluzionista della Washington State University e coautore dello studio, “Il sesso e l'accoppiamento sono una parte della storia, ma la musica sembra espandersi ben oltre quel particolare dominio. L'ipotesi della selezione sessuale non spiega davvero una caratteristica fondamentale della musica: che è spesso eseguita in gruppo. È anche ascoltata ed eseguita da entrambi i sessi”. Per questo motivo, se la teoria di Darwin fosse stata vera gli uomini avrebbero sviluppato abilità musicali superiori rispetto alle donne.

La sua analisi invece porrebbe come centrale l’utilizzo della musica, almeno nelle società tradizionali, per formare alleanze politiche e per attrarre o calmare i bambini. Nel primo caso, le esibizioni musicali elaborate come danze di guerra (vedi la celeberrima Haka nella cultura Māori) o, più recentemente, le bande musicali universitarie negli Stati Uniti prima delle partite di football americano, servirebbero per mostrare la forza di una coalizione e impressionare gli estranei; altro fattore importante è poi la sincronizzazione dei musicisti, in grado di enfatizzare tale forza.

Nel caso dei bambini, invece, lo psicologo Samuel Mehr ha spiegato: “I bambini umani nascono indifesi e hanno bisogno di ogni sorta di aiuto da parte degli adulti che li circondano. Il genitore ha bisogno di un modo affidabile per segnalare al bambino che si sta occupando di lui, ma l'attenzione è una proprietà segreta della mente. È difficile determinare se qualcuno sta effettivamente prestando attenzione a te”. Ecco che allora il canto diretto da genitore a figlio farebbe capire a quest’ultimo che l’adulto sta prestando attenzione a lui e ai suoi bisogni.

Secondo i ricercatori, questi due scopi incentrati sulla natura del pubblico sarebbero due ragioni estremamente convincenti per spiegare la nascita ed evoluzione della musica.

