L'origine della parola greca Artico e Antartico vi farà sicuramente sorridere

Ai poli del nostro pianeta si nasconde una curiosità linguistica tanto affascinante quanto divertente, legata ai nomi "Artico" e "Antartico". Questi termini, che da secoli designano le estremità del mondo, traggono origine da una parola greca che potrebbe far sorridere: "Arktos", che significa orso.

Sì, avete capito bene, l'immensa distesa di ghiaccio e la desolata bellezza dei poli sono state nominate pensando agli orsi, o meglio, alla loro presenza o assenza. L'Artico, la regione che circonda il Polo Nord, deve il suo nome alla presenza delle costellazioni dell'Orsa Maggiore e dell'Orsa Minore, che in greco si dice appunto "Arktos".

Questi insieme di stelle, visibili nell'emisfero nord, hanno ispirato i navigatori e gli esploratori di un tempo a battezzare così questa parte del mondo. Ma la storia non finisce qui. Se l'Artico è la terra degli orsi, per antonomasia, cosa dire dell'Antartico, il polo opposto del nostro pianeta? Il prefisso "Anti-", che in greco sta per "opposto", ci regala la chiave di lettura: l'Antartico è letteralmente il luogo opposto agli orsi, un continente intero definito dalla sua mancanza di orsi polari.

Insomma, due nomi che rappresentano lo stesso insieme: uno pieno di "orsi" e l'altro vuoto. A tal proposito: siamo sicuri che l'origine indioeuropea di alcune parole potrebbero sicuramente sorprendervi, mentre quelle più antiche sono quelle più viscerali e ancestrali.