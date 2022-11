Dove ha avuto origine la scultura di ghiaccio? Ve lo raccontiamo

Le opere d’arte più antiche pervenuteci risalgono a 45.000 anni fa e, come potete ben immaginare, sono delle pitture rupestri. Chissà se gli uomini preistorici si aspettavano di creare raffigurazioni destinate a sopravvivere decine di migliaia di anni. Beh, quel che si evince è che le varie espressioni dell’arte sono molto longeve.

Ma esistono artisti che non hanno a cuore la sopravvivenza millenaria delle loro opere? Ci sono dei monaci buddisti che creano mandala con la sabbia, certo; ma esiste una forma d’arte concepita proprio per vivere poco: la scultura di ghiaccio.

Gli esseri umani hanno scolpito strutture nel ghiaccio - per ripararsi, per conservare il cibo, ecc. - per molto tempo, secondo VUE New Jersey. Pensate che i pescatori del 1600 di Harbin, in Cina, per illuminare i canali di notte, si servivano del ghiaccio per creare lanterne galleggianti. Bastava mettere il ghiaccio in un secchio, scavare delle cavità e inserire la candela al loro interno. Anche i cittadini hanno abbracciato questa pratica, dilettandosi in curiose e delicate decorazioni. Da almeno quattro secoli, Harbin è una località turistica della Cina molto importante, a causa dell’annuale festival di sculture di ghiaccio.

Oggi, però, le cerimonie non sono limitate alla nazione cinese. La BBC Travel, infatti, rende noto che ci sono tantissimi festival incentrati sulle opere di ghiaccio in Canada, Estonia, Alaska e Giappone. Siffatti eventi rappresentano il palcoscenico più importante per questi artisti singolari.

Uno degli scultori più noti del genere è Junichi Nakamura, celebre per il suo porcospino di ghiaccio, caratterizzato da numerose spine sottilissime. Gli spettatori, dinanzi alle statue di ghiaccio, rimangono costantemente sbalorditi circa la stabilità e l’indistruttibilità dell’opera. Qui in basso vi lasciamo una creazione del maestro Nakamura.