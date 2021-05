L'origine della vita potrebbe essere più semplice di quanto sembra

La chimica che conduce alla vita come la conosciamo potrebbe aver origine ancor prima che le stelle nascano. Nei dischi circumstellari infatti gli astronomi hanno recentemente rilevato la presenza di metanolo.

Queste strutture a forma di anello sono costituite prevalentemente da polveri, gas ed asteroidi che orbitano attorno ad una stella. In questi dischi circumstellari la temperatura è troppo elevata perché il metanolo, rilevato dagli scienziati, si sia formato lì, quindi questa complessa molecola organica deve aver avuto origine probabilmente nella nube interstellare collassata per formare la stella ed il suo disco.

Su Nature Astronomy i ricercatori, hanno affermato come questa scoperta offra la prova di come almeno una parte della materia organica proveniente dallo spazio interstellare possa diffondersi nei dischi attorno alle stelle appena nate per fornire potenziali ingredienti utili per la vita sui nuovi pianeti.

Viviana Guzman, astrochimica della Pontificia Università Cattolica del Cile, ha dichiarato "tutto ciò è piuttosto entusiasmante, perché significa che, potenzialmente, tutti i pianeti che si formano attorno a qualsiasi tipo di stella potrebbero avere questo materiale".

Molecole organiche complesse sono state già osservate nelle nubi interstellari di gas e polveri, così come nei dischi di formazione planetaria attorno a giovani stelle, ma gli astronomi non erano a conoscenza che il materiale organico proveniente dallo spazio interstellare potesse sopravvivere alla formazione di un disco protoplanetario.

Il metanolo ad esempio, non può aver avuto origine nel disco perché è una molecola che si forma quando l'idrogeno interagisce con il monossido di carbonio, che congela a temperature inferiori a -253°. Il disco osservato dagli astronomi, è molto più caldo poiché riscaldato dalla stella vicina, deve quindi aver ereditato il metanolo dalla nube stellare che ha dato origine al suo sole.

Questa è la prima evidenza scientifica di un tale processo, ed i ricercatori dovranno continuare su questo fronte per dimostrare che non sia stata una scoperta "una tantum" ma che possa essere presumibilmente la norma per la sopravvivenza delle molecole organiche.