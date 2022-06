L'origine della vita sulla Terra? Potrebbe essere condivisa con Marte

Gli scienziati della Foundation for Applied Molecular Evolution hanno recentemente scoperto che l'acido ribonucleico (RNA), analogo del DNA e probabilmente il primo materiale genetico per la vita, si forma spontaneamente sul vetro vulcanico di lava basaltica. Un materiale abbondante sulla Terra 4,35 miliardi di anni fa e presente tutt'ora su Marte.

Steven Benner, coautore dello studio pubblicato sulla rivista Astrobiology, ha affermato: "Negli ultimi anni si è dibattuto molto sull'origine della vita. Spesso portando come spiegazione schemi chimici complessi che richiedono calcoli difficili eseguiti da professionisti del settore".

"Lavori pubblicati poi su riviste specialistiche come Nature o Science che, tuttavia, proprio a causa della complessità di questa chimica, non sono ancora mai riusciti a spiegare in maniera unanime come la vita abbia avuto effettivamente origine sulla Terra", ha aggiunto.

Al contrario, lo studio della Fondazione ha adottato un approccio molto più semplice ed intuitivo. La ricerca, guidata dalla dott.ssa Elisa Biondi, ha mostrato come lunghe molecole di RNA, 100-200 nucleotidi di lunghezza, si formino quando i nucleosidi trifosfati non fanno altro che percolare (il lento movimento di un fluido attraverso un materiale poroso) attraverso il vetro basaltico.

Come osservato da Stephen Mojzsis, uno degli scienziati che hanno partecipato allo studio, "Il vetro basaltico era ovunque sulla Terra. Per diverse centinaia di milioni di anni dopo la formazione della Luna, i frequenti impatti, insieme con l'abbondante vulcanismo del giovane pianeta hanno formato lava basaltica fusa, la fonte del vetro giunto fino a noi. Le collisioni hanno anche fatto evaporare l'acqua, fornendo falde acquifere dove potrebbe essersi formato l'RNA".

Gli stessi processi hanno anche prodotto nichel, che il team ha dimostrato fornire nucleosidi trifosfati precursori di quelle sostanze che si trovano anche nel vetro lavico. Il borato ad esempio, anch'esso presente nel basalto, controlla la formazione di alcuni di quei trifosfati, gestendo la formazione di ribosio, la famosa 'R' nell'RNA.

Ma cosa c'entra Marte?

Marte è importante per questo studio perché gli stessi minerali, vetri ed impatti erano presenti anche sul pianeta rosso. Tuttavia, Marte non ha subito la deriva dei continenti e la tettonica delle placche che hanno seppellito la maggior parte delle rocce della Terra più vecchie di 4 miliardi di anni. Quindi, le rocce di quel periodo, per noi così importante, sono rimaste sulla sua superficie.

Alcune delle ultime missioni su Marte hanno infatti trovato tutte le rocce necessarie per il confronto, incluso il borato.

"Se la vita è emersa sulla Terra attraverso questo semplice percorso, è probabile che si sia formata anche su Marte allo stesso modo. Questo rende ancora più importante cercarne tracce sul pianeta rosso il prima possibile", ha concluso Steven Benner.



A proposito dell'origine della vita, secondo un recente studio la vita sulla Terra potrebbe essere comparsa molto prima del previsto.