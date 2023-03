Quale origine ha il nome WhatsApp? È più semplice di quanto potreste pensare

C'è un'applicazione verde che ormai risiede "in pianta stabile" nelle schermate Home dei nostri smartphone. Sì, quell'app presenta proprio l'icona di una cornetta bianca all'interno di un fumetto del medesimo colore. Si fa riferimento a WhatsApp, soluzione di messaggistica istantanea che ha bisogno di ben poche presentazioni.

Quest'applicazione che permette di comunicare gratuitamente mediante una connessione a Internet al giorno d'oggi è a dir poco diffusa anche in Italia, ma c'è una curiosità che non esattamente tutti potrebbero conoscere in merito al servizio offerto da Mark Zuckerberg e soci. Infatti, effettivamente, per chi non conosce troppo bene l'inglese (o banalmente non ha mai ragionato in merito alla questione), l'origine del nome dell'app potrebbe risultare poco chiara.

Ebbene, l'idea relativa a quest'ultimo arrivò nel lontano 2009, quando Jan Koum, cofondatore di WhatsApp, ragionò su proprio su come chiamare l'applicazione di messaggistica istantanea, in un periodo in cui il mercato software legato all'App Store di Apple stava iniziando a mettere in luce ottime potenzialità.

In questo contesto, pensando al servizio offerto dall'app, Koum ebbe l'idea di unire l'espressione inglese "What's up?" (essenzialmente, il nostro "Come va?") all'ancora più banale parola "App", così da indicare sin da subito che si fa riferimento a un'applicazione. Insomma, le origini del nome sono più semplici di quanto si potrebbe pensare, ma se non avete mai ragionato sul tutto ora conoscete un po' meglio quell'app verde che siete soliti aprire nel quotidiano. Già che ci siamo, inoltre, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al recente rinnovo dell'app WhatsApp per Windows.