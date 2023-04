Ecco le origini di Excalibur, la spada magica di re Artù

Pochi sono i simboli della letteratura che sono sopravvissuti per secoli e la spada di Re Artù, Excalibur, è sicuramente uno di questi. Tutti conoscono la storia: un giovane ragazzo diventa il legittimo re della Gran Bretagna, estraendo una spada magica da una roccia; ma c’è qualcosa di vero in siffatta narrazione? Da dove nasce l’idea bretone?

Sebbene la provenienza e le origini di Re Artù siano qualcosa di ignoto persino all’interno delle opere di fantasia, Excalibur sembra avere una genesi più definita. Partiamo dal principio: come nasce questa spada? Secondo la maggior parte delle trasposizioni letterarie, siffatta lama è una creazione del mago Merlino data poi ad Artù; tuttavia, altre narrazioni attestano la maternità dell’arma alla Dama del Lago.

Essa è descritta in diverse forme e dimensioni, a seconda del testo di riferimento; nondimeno, c’è una versione che prevale sulle altre ed è citata nel racconto “La Morte di Artù” di sir Thomas Malory. Excalibur è “la spada migliore del mondo”, aveva una lama di cristallo incastonata in un’impugnatura d’oro ed era in grado di tagliare il ferro, per quanto affilata.

È curioso come un simbolo di questo tipo, senza alcun riferimento storico, sia diventato un vero e proprio espediente narrativo, la cui versatilità è constatabile all’interno di moltissime opere di fantasia, come film, serie TV, videogiochi e romanzi. Sono ormai secoli che icone, come Artù ed Excalibur, sopravvivono nell’immaginario collettivo… E chissà per quanti anni ancora ne sentiremo parlare!