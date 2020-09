L'origini dell'incredibile e leggendaria storia del Verme di Lambton

Il verme di Lambton è una creatura del folclore inglese. Mentre stava pescando in un fiume, John Lambton, secondo la leggenda prese all'amo un animale sconosciuto, di forma allungata e di aspetto disgustoso che decise di buttare in un pozzo. Negli anni la bestia iniziò a crescere fino a circondare tre volte con il suo corpo un colle.

Gli antropologi dei racconti popolari hanno rintracciato storie come Cappuccetto Rosso, La bella e la bestia e Jack e la pianta di fagioli da oltre mille anni. Queste storie si muovono "sia verticalmente attraverso le generazioni, ma anche orizzontalmente attraverso lo spazio", dove si stabiliscono in forme locali distintive, così come afferma Jamie Tehrani, professore associato di antropologia alla Durham University.

Alla fine, dopo aver sconfitto impavidi eroi che hanno provato ad ucciderlo, il verme di Lambton venne ucciso da John (che indossò un'armatura con delle spine per non farsi stritolare dal mostro). La storia nella sua forma più elementare è molto simile a quella di San Giorgio e il drago: un eroe indurito dalla battaglia contro una forza tossica e malvagia che minacciava le persone.

Tuttavia, ci sono alcune differenze: "Di solito l'uccisore di draghi dopo la sua grande vittoria vince la ragazza e la gloria ... Ma tutto ciò che John Lambton sembra vincere è una maledizione: sette generazioni della sua famiglia non moriranno nei loro letti". Per Tehrani l'aspetto più interessante della maledizione è che deriva dal fatto che l'uccisore di mostri disobbedisce alle istruzioni di una donna saggia e si rifiuta di uccidere suo padre dopo l'uccisione del verme predatore, così per spezzare la maledizione.

"Quindi la storia potrebbe essere una metafora della sessualità maschile fuori controllo", continua l'antropologo. Per altri esperti come Veronica Strang e Robert Layton, la genesi del verme risiede in alcune delle prime fonti mitiche conosciute e si riferisce a storie globali di "Esseri acquatici". Questi esseri sono tentativi di materializzare attributi associati all'acqua nell'ambiente, come fiumi, inondazioni, tuoni e tempeste di fulmini. "Senza dubbio il verme di Lambton è un drago d'acqua", afferma Layton.

La tesi di Strang è che ci sono "universalità" nel modo in cui le culture rispondono alle particolari qualità dell'acqua, e "processi fisiologici e cognitivi comuni a tutti gli esseri umani" che tendono a generare "temi di significato interculturali che persistono nel tempo e nello spazio". Forme simili di "Esseri Acquatici", infatti, esistono in tutto il mondo: l'Idra di Lerna (mitologia greca e romana), draghi europei e cinesi, Taniwha (nella mitologia Maori), Mami Wata (uno spirito acquatico venerato in alcune parti dell'Africa) e molto altro ancora.