Che origini ha Netflix? L'intrigante storia di Reed Hastings

A metà gennaio, come un fulmine a ciel sereno, Reed Hastings ha lasciato Netflix: il co-fondatore della compagnia e co-CEO ha infatti abbandonato la nave a poche ore da una trimestrale in profondo rosso, forse in piena polemica con l'abbonamento con pubblicità introdotto lo scorso anno dalla piattaforma. Ma chi è Reed Hastings?

Hastings è uno dei due fondatori di Netflix: insieme a Marc Randolph, nel 1997 egli ha fondato la compagnia nella cittadina di Scotts Valley, in California. Fu proprio Hastings ad avere l'idea per l'azienda, dopo aver ricevuto una multa da 40 Dollari per aver riconsegnato in ritardo di ben sei settimane una copia del film Apollo 13 dal negozio locale della catena Blockbuster.

L'idea di Hastings era semplice: creare un servizio che non obbligasse chi lo sottoscriveva a recarsi fisicamente in un negozio per noleggiare una videocassetta e poi per riconsegnarla. Al contrario, il film ordinato dall'utente sarebbe stato consegnato per posta a casa sua e ritirato qualche giorno dopo, sempre da un postino o da un corriere espresso.

Una storia che ha dell'incredibile, simile a molte delle origin story delle grandi aziende della Silicon Valley: un colpo di genio, un senso di rivalsa contro un'altra azienda dell'establishment e il gioco è fatto, due ragazzini con qualche soldo per le mani si trovano in cima ad un impero multimiliardario. Una storia così incredibile da essere stata sconfessata e dichiarata falsa da diverse fonti, Marc Randolph in primis.

La verità sarebbe infatti un'altra: nel 1997 Hastings e Randolph erano CEO e Vicepresidente di una startup chiamata Pure Atria. L'azienda stava andando così bene da essere stata acquisita da una realtà più grande: un affare milionario, che avrebbe reso i due ricchi ma anche privi di lavoro. Per questo, Hastings e Randolph, una volta lasciata Pure Atria, stavano cercando un'occupazione alternativa.

Un giorno, Randolph venne a conoscenza di una novità giapponese, un dischetto che avrebbe presto soppiantato le videocassette: il DVD. Da qui la proposta al socio: investire parte di quanto ottenuto dalla vendita di Pure Atria, comprare una serie di CD e DVD, e iniziare a noleggiarli online. Hastings, che finora aveva bocciato ogni idea del collega, approvò subito questa trovata e, il 29 agosto 1997, Netflix venne ufficialmente aperta con un capitale di 1,9 milioni di Dollari, gran parte dei quali proveniva dal suo primo chairman, Reed Hastings stesso.