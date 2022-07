Ormai la cultura coreana sta condizionando le tendenze di tutto il mondo

Al Victoria and Albert Museum(V&A) di Londra, un’aria nuova è alle porte, in tutto il proprio splendore glamour. Si tratta della mostra “Hallyu! The Korean Wave”, un evento che permette alla sempre più pregnante cultura sudcoreana di emergere e dire la propria nel panorama internazionale.

La maison avrà al novero circa 200 oggetti, suddivisi e posizionati sulla base di 4 diverse sezioni tematiche. Sarà presente una sezione storica, “Dalle macerie agli smartphone”, la quale esaminerà l’evoluzione del paese orientale partendo dalle origini di un paese, distrutto dalla guerra, fino a giungere all’esponenziale progresso culturale del nuovo millennio.

A seguire, verrà dato spolvero alla grande cultura e tradizione cinematografica e televisiva del paese, dai successi interplanetari come quello del fenomeno Squid Game fino ad arrivare alle più premiate ed eminenti prime pagine del cinema, con l’esempio lampante di Parasite, vincitore di quattro premi Oscar, le cui ambientazioni e costumi di scena sono stati riproposti e valorizzati.

Altra sezione dedicata al fenomeno musicale K-pop, impazzato da ormai un decennio su tutte le radio mondiali, ora sostenuto da boy band planetarie come i BTS, ma cominciato nel 2012 grazie al tormentone “Gagnam Style”, nato dalla geniale mente del rapper PSY.

"La canzone e le sue particolari mosse di danza sono esplose da un giorno all'altro ed è diventato il primo video musicale a raggiungere un miliardo di visualizzazioni su YouTube", scrive il museo in una nota. "Il video è stato un primo riflesso dell'appeal internazionale che ha continuato a lanciare un fenomeno globale”.

La sezione tematica finale esamina la bellezza e la moda coreane, con un'enfasi speciale sul design del packaging e sui designer del momento.

Hallyu significa "onda coreana" e la parola descrive la crescente popolarità mondiale della cultura coreana negli ultimi 20 anni. Oggi, la Corea del Sud è "una potenza culturale leader nell'era dei social media e della cultura digitale odierna", afferma Rosalie Kim, curatrice della mostra, nella dichiarazione del museo.

Come ha scritto Christine Ro della BBC Culture nel 2020, l'ondata coreana è stata uno "strumento deliberato di soft power" utilizzato dal governo per aiutare a rivitalizzare l'economia della nazione.

“Hallyu! The Korean Wave” è in mostra al Victoria and Albert Museum fino al 25 giugno 2023.