Ecco un ormone in grado di alleviare i postumi di una sbornia

Un ormone in grado di ridurre gli effetti dell'alcol? Il sogno di molti potrebbe diventare realtà, ma sarà così solo sui topi o anche per gli esseri umani?

Dopo aver visto i discutibili risultati della pillola anti-sbornia, un nuovo studio pubblicato su Cell Metabolism torna sull'argomento. I ricercatori hanno focalizzato l'attenzione sugli effetti post sbornia e in particolare sulle iniezioni dell'ormone FGF21 che, a quanto pare, non solo fungono da protezione per la perdita di equilibrio e riflessi, ma velocizzano anche la ripresa da intossicazione di etanolo presente nei topi sottoposti all'esperimento. Ma com'è possibile tutto questo?

A quanto pare l'ormone FGF21 attiverebbe una parte specifica del cervello deputata al controllo della reattività, consentendo così ai roditori di riprendersi velocemente. Gli effetti anti-intossicazione dell'ormone sarebbero infatti mediati dall'attivazione dei neuroni noradrenergici, che per l'appunto interferiscono nella vigilanza e nell'attenzione.

Dai risultati è emerso che i topi non sottoposti all'ormone FGF21, hanno al contrario impiegato decisamente più tempo a riprendere coscienza e coordinazione muscolare. Tuttavia, gli esperti sottolineano come l'FGF21 non sia riuscito a contrastare l'eccessiva sedazione causata da alcuni farmaci e sostanze come la chetamina, il diazepam o il pentobarbital, dimostrando un'azione specifica solo contro l'etanolo.

"Abbiamo scoperto che il fegato non si occupa solo di metabolizzare l'alcol, ma anche di inviare un segnale ormonale al cervello per proteggerlo dagli effetti dannosi dell'intossicazione, tra cui vi sono la perdita di coordinazione e di coscienza" specifica il dott. Steven Kliewer, uno dei principali autori dello studio. Ora rimane da capire se l'ormone abbia gli stessi effetti sugli uomini, magari evitando di convincere i giovani a bere più alcol. Sarà realmente così? Non ci resta che attendere ulteriori studi.