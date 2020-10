L'ormone del nostro intestino che causa la fame è strettamente legato al Parkinson

I medici hanno scoperto che un ormone nel nostro intestino, chiamato grelina, può essere decisivo nello sviluppo celebrale umano. Questa notizia dunque potrebbe essere la chiave per sviluppare nuovi trattamenti per il morbo di Parkinson.

Secondo una ricerca pubblicata su Cell Reports Medicine, l'ormone che ci causa la fame, chiamato grelina, può bloccare la formazione di nuove cellule nervose. La questione dipende dalla quantità di acil-grelina rispetto alla grelina non acilata, rispettivamente AG e UAG. Mentre la prima effettivamente promuove la formazione delle cellule, in base al nuovo studio pare che la seconda faccia esattamente l'opposto.

Il team, che comprende scienziati britannici e australiani, ha scoperto che nel sangue dei pazienti affetti dal morbo esiste una quantità maggiore di UAG, questo ha chiaramente suggerito come l'ormone fosse parte del problema, sebbene esistano dei modi per prevenire demenze di questo genere, come una dieta sana.

"Il nostro lavoro evidenzia il ruolo cruciale della grelina come regolatore delle nuove cellule nervose nel cervello degli adulti - ha scritto il ricercatore Jeffrey Davies, neurobiologo molecolare alla Swansea University - questo ormone può aiutare a sviluppare trattamenti più mirati, farmaci indicati per migliorare la vita delle persone affette da morbo di Parkinson."

A dirla tutta, prima di parlare di trattamenti e farmaci la strada è davvero lunga, così come ha ammesso il team. Ma una scoperta di questo calibro apre davvero moltissime porte alla cura del Parkinson, che si è anche sviluppato in un paziente affetto da covid. "I nostri risultati mostrano che il rapporto AG:UAG potrebbe servire anche come biomarcatore, consentendo un'identificazione precoce della demenza nelle persone che che sviluppano il morbo."