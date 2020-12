Oro blu: per la prima volta nella storia l'acqua è stata quotata in borsa

L'acqua è stata quotata in borsa per la prima volta nella storia. Ciò significa, principalmente, solo una cosa: nei prossimi anni il prezzo dell'oro blu potrà essere oggetto di investimenti. Tale operazione, secondo quanto è stato affermato, sarà utile per rendere il mercato dell'acqua ancor più trasparente.

Negli anni di siccità, quando viene richiesta più acqua per coltivare raccolti e rifornire i comuni, gli acquirenti dovevano affrontare prezzi elevati e molta incertezza. La scelta di quotare l'acqua - al pari del petrolio - potrebbe quindi eliminare la speculazione da parte dei venditori. Dall'altra faccia della medaglia, però, il preziosissimo liquido potrebbe essere oggetto di investimenti e di speculazioni più o meno legali, secondo quanto sostiene anche l'ONU.

"Non si può dare un valore all'acqua come si fa con altre materie prime scambiate", ha dichiarato Pedro Arrojo-Agudo delle Nazioni Uniti. "L'acqua appartiene a tutti ed è un bene pubblico. È strettamente legato a tutte le nostre vite e mezzi di sussistenza ed è una componente essenziale per la salute pubblica".

Una mossa del genere sembra funzionare per adesso solo in California, che rappresenta il 9% del consumo giornaliero degli Stati Uniti. La dimensione del mercato dell'acqua del paese è quattro volte più grande che in qualsiasi altro stato. Le transazioni idriche nello stato, infatti, hanno totalizzato 2.6 miliardi di dollari tra il 2012 e il 2019. "Avere un contratto quotato in borsa porterà più trasparenza al mercato e questo andrà bene per tutte le parti che devono acquistare l'acqua", ha dichiarato Patrick Wolf, di Nasdaq Global Indexes.

Tale decisione, tuttavia, stona con il diritto umano a un'acqua potabile sicura, riconosciuto per la prima volta dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Consiglio per i diritti umani nel 2010. Insomma, c'è ancora molta incertezza su queste scottanti dichiarazioni.