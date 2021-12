Oro? Criptovalute? Macché, sono i LEGO l'investimento del futuro

Mentre sempre più aziende si uniscono al trend del momento, siglando partnership più o meno intriganti con il re dei mattoncini, tra cui ad esempio le peculiari Adidas Superstar in versione LEGO, uno studio ha rivelato le oscillazioni di mercato dei vecchi set.

Del resto, quanti di noi a casa hanno da qualche parte il loro kit preferito, tra astronavi, macchine o action figure, rigorosamente costruito mattone su mattone? Ebbene, secondo quanto rilevato dalla Higher School of Economics di Mosca, i set ormai non più in commercio sembrano rispettare una crescita dell'11% del valore su base annua sul mercato dell'usato, passando in rassegna una sensibile mole di dati.

Nella fattispecie, si parla di 2322 set ancora sigillati, prodotti in un arco temporale che va dal 1987 al 2015, dei quali sono stati messi a confronto i prezzi di listino e i prezzi finali di vendita sul mercato dell'usato.

"Solitamente, siamo portati a pensare che le persone siano propense ad acquistare oggetti come gioielli, antiquariato oppure opere d'arte come investimento. Tuttavia, sul mercato sembrano esserci opzioni, come i giocattoli da collezione", ha dichiarato Victoria Dobrynskaya, Professoressa di Economia e Finanza all'HSE, che ha poi continuato precisando come "Decine di migliaia di transazioni vengono portate a termine nel mercato secondario dei LEGO. Anche tenendo conto del basso prezzo di listino della maggior parte dei set, questo mercato è enorme e risulta ancora oggi poco conosciuto dagli investitori tradizionali".

Sempre secondo lo studio, sembra che paradossalmente siano proprio i set più economici e più piccoli, oltre ai più grandi, costosi e limitati, ad acquisire più rapidamente valore. Tra questi, i più gettonati sono quelli che ritraggono edifici, monumenti oppure kit creati in partnership con qualche famosa pellicola. Tra i più desiderati, anche il Millennium Falcon LEGO che abbiamo assemblato su Twitch.

Ma per quale motivo proprio i LEGO? Alla base, la più rudimentale e fondamentale delle regole di mercato, quella della domanda e dell'offerta. Prodotti in tiratura solitamente limitata, i set da collezione vengono acquistati da un numero predefinito di utenti, dei quali solo una frazione decide poi di privarsene. Tutto questo, senza considerare il più semplice dei motivi: si tratta di LEGO, oggetti con un seguito enorme, acquisito nel corso dei decenni e che ancora oggi vanta una forte presenza sul mercato, acquisendo anno dopo anno nuovi appassionati da tutto il mondo e di tutte le età.