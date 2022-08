Ma che fine ha fatto l'oro nazista? Il bottino da 8 miliardi di dollari è ancora leggenda

Non è difficile trovare in rete notizie circa il rinvenimento del fatidico “Oro dei nazisti”: con questo termine indichiamo tutto il complesso di ricchezze che i soldati di Hitler erano riusciti ad ottenere durante le conquiste dei territori dell’Europa e del Nord Africa.

Ci sono molte leggende metropolitane attorno queste ricchezze, non a caso c’è chi crede che i soldati nazisti abbiano nascosto questi tesori. Ma quanto di vero c’è nelle notizie che riportano il ritrovamento di questi beni? Davvero avevano rubato i cimeli preziosi delle nazioni conquistate?

Non ci sono dubbi: Hitler utilizzava l’oro conquistato dalle truppe per pagare le ingenti spese bellicose. Man mano che le forze naziste si diffondevano in tutta Europa, quest’ultimi avevano il dovere di impossessarsi degli oggetti di valore delle loro vittime. Potete ben immaginare chi furono i più oltraggiati da questa politica. L’Oro comprendeva dipinti, gioielli, tappeti orientali, argenteria, porcellana e vetro. Ma il bene più importante era effettivamente l’oro.

L'oro nazista è un termine generico. Include sia l'oro monetario sia oggetti di valore rubati (non per forza materiale aureo). "L'oro monetario è l'oro che i tedeschi hanno sequestrato dalle banche centrali appartenenti allo stato", afferma Ronald Zweig, professore alla New York University e autore di “The Gold Train: The Destruction of the Jews and the Looting of Hungary”.

Secondo lo studioso l’Oro dei nazisti era costituito prevalentemente dalle riserve auree di tutte le banche nazionali dei paesi che occupavano. Solo il 70% di quel bottino è stato restituito dopo la guerra.

In genere, i nazisti sequestrarono l'oro monetario e lo conservarono in depositi centrali, quindi fu impiegato per finanziare lo sforzo bellico nazista. Ma i nazionalsocialisti hanno anche saccheggiato l'oro da privati. "L'oro non monetario è stato ricavato dal saccheggio delle case, dei beni e persino dei corpi delle vittime", ha scritto Zweig nel suo libro. Gran parte di ciò che è stato saccheggiato da privati ​​​​è andato perso o sequestrato alla fine della guerra.

Nel 1945, le unità dell'esercito americano portarono alla luce orde nascoste di bottino in Germania e Austria. La scoperta più spettacolare è stata la miniera di sale di Merkers in Turingia, in Germania, che conteneva lingotti d'oro, monete e valuta per un valore di 517 milioni di dollari in valori del 1945. Quando le forze alleate presero il controllo dei territori occupati, furono avviate politiche di ridistribuzione dell'oro monetario ai paesi da cui era stato sequestrato, secondo Zweig. Parte del bottino che era stato sequestrato alle singole vittime è stato venduto all'asta al pubblico. Ma altri tesori recuperati sono stati venduti e il ricavato è stato devoluto a organizzazioni create per aiutare i rifugiati ebrei, afferma lo studioso.

Il valore totale dell'oro e di altri beni saccheggiati dai nazisti rimane incerto. Molte persone credono che non tutti i depositi di oro saccheggiato siano stati scoperti, portando all'attuale ricchezza di leggende metropolitane sull'argomento. Ma Ian Sayer, uno storico britannico della Seconda guerra mondiale, rimane scettico quando tali storie emergono nei media.