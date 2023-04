Tutto l'oro scoperto sulla Terra potrebbe entrare in un cubo di 23 metri

L'oro è sicuramente uno dei metalli più preziosi sulla Terra (ma non è quello che costa di più!). Quanto di questo bene rifugio è stato scoperto da tutta l'umanità? Sarete sorpresi, ma la quantità di tutto il metallo scoperto fino ad oggi potrebbe essere contenuta all'interno di un cubo dalle dimensioni di un campo da basket (23 per 23 metri).

Secondo diversi calcoli, la quantità stimata di oro estratto nel corso della storia dell'umanità è di circa 187.000 tonnellate, con un totale scoperto di circa 244.000 tonnellate. Chiaramente si tratta di un materiale indistruttibile, quindi la sua natura (e soprattutto valore) permette una sorta di "riciclo" praticamente - quasi - infinito.

Ogni anno vengono estratte da 2.756 a 3.307 tonnellate di oro - e il 30% di questo proviene dalla miniera del bacino di Witwatersrand in Sudafrica. Il metallo prezioso si trova in abbondanza di 0,0013 parti per milione nella crosta terrestre. Mentre, per farvi capire la differenza, il rodio, ovvero il metallo prezioso più raro del pianeta, si trova a sole 0,000037 parti per milione.

L' US Geological Survey stima che le riserve sotterranee siano di circa 57.000 tonnellate - ciò significa che potremmo potenzialmente estrarre tutte le riserve auree attualmente conosciute in poco più di 17 anni. Ovviamente esistono dei luoghi dove "prendere" il metallo è impossibile; ad esempio i depositi noti in Antartide, che richiederebbero attrezzature particolari, o quelli che si trovano sul fondo del mare