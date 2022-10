L'oro sulla Terra potrà mai finire? La risposta vi stupirà

L'oro è uno dei materiali più richiesti e preziosi sulla Terra, utilizzando come riserva di valore, come parte essenziale di molti chip elettronici e come ornamento di lusso nei gioielli. Il suo valore è così alto anche perché la disponibilità del metallo è limitata: potremmo quindi esaurirlo del tutto?

La risposta è assolutamente affermativa. Potremmo aver già raggiunto quello che alcuni esperti chiamano "picco dell'oro", e la maggior parte nel mondo potrebbe essere già stato estratto. Nel 2019, pensate, la produzione delle miniere è stata di 3.531 tonnellate, l'1% in meno rispetto al 2018.

Si prevede che la produzione di oro aumenterà leggermente quest'anno, con circa 3.588 tonnellate estratte, ma dopo il 2024 la produzione delle miniere dovrebbe diminuire a un tasso annuo dello 0,8% fino al 2026. Ovviamente ciò non significa che inizieremo a notare immediatamente eventuali cambiamenti nella produzione, ma nel corso dei decenni (e come ci spiegano le teorie economiche, il suo valore aumenterà ulteriormente).

L' US Geological Survey riporta che la quantità di oro estraibile nelle riserve della Terra è circa 57.000 tonnellate. Tuttavia in futuro potrebbero essere scoperti nuovi modi per estrarlo dal nostro pianeta, aumentando quindi questo numero.

Dovete sapere, infatti, che vicino il nucleo del nostro pianeta c'è abbastanza metallo giallo per placcare la superficie con 33 centimetri; c'è tantissimo materiale anche su 16 Psyche, l'asteroide metallico più grande conosciuto dal valore di 700 quintilioni di dollari.

Quindi, in definitiva, non manca l'oro, ma mancano i metodi per estrarlo.