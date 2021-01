L'orologio dell'apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte

L'Orologio dell'apocalisse, ideato nel 1947 dagli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell'Università di Chicago, consiste in un orologio metaforico che misura il pericolo di una ipotetica fine del mondo per l'umanità. Bene, con il 2020 che è appena passato l'orologio non ha fatto alcun progresso.

Siamo attualmente a 100 secondi dalla fine, e il "tempo" a nostra disposizione non è migliorato (nonostante qualche buona notizia) soprattutto a causa della pandemia da COVID-19. "Le lancette del Doomsday Clock rimangono a 100 secondi a mezzanotte, più vicine che mai", ha dichiarato in una dichiarazione la dott.ssa Rachel Bronson, presidente e CEO del Bulletin of the Atomic Scientists.

Il funzionamento dell'orologio metaforico è molto semplice: il pericolo viene quantificato tramite le ore, i minuti e i secondi del quadrante; mentre la mezzanotte simboleggia la fine del mondo. Più le lancette dell'orologio sono distanti dalla fine, meno probabilità ci sono che l'umanità finisca. Ad aumentare - o diminuire - il tempo sono gli eventi che accadono nel mondo.

Ad esempio, quando l'URSS effettuò il suo primo test nucleare nel 1949, le lancette dell'orologio dell'Apocalisse vennero spostate in avanti di 4 minuti. Dal quel momento, ci sono stati eventi che hanno ridotto i minuti a nostra disposizione e altri che hanno portato indietro le lancette. Attualmente, nel 2021, siamo a 100 secondi dalla mezzanotte; lo stesso tempo del 2020. Quest'anno, infatti, si è deciso di non aumentare e non diminuire.

"La pandemia funge da 'campanello d'allarme' storico, un vivido esempio del fatto che i governi nazionali e le organizzazioni internazionali sono impreparati a gestire le minacce che mettono veramente fine alla civiltà delle armi nucleari e del cambiamento climatico", afferma infine la dottoressa Bronson.