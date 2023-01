L'orologio dell'apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte

L'Orologio dell'Apocalisse, simbolo metaforico per segnare quanto tempo manca ad una possibile fine del mondo, è ora più vicino alla mezzanotte di quanto non lo sia mai stato. I motivi che hanno causato l'avanzare delle lancette includono le tensioni causate dalla guerra in Ucraina e la crisi climatica.

La decisione, come sempre, è stata presa dal consiglio del Bulletin of the Atomic Scientist, formato da diversi scienziati, tra cui 10 premiati con il Nobel. Le lancette dell'orologio sono state spostate a soli 90 secondi dalla mezzanotte.

L'orologio era stato spostato a 100 secondi dalla fine nel Gennaio del 2020, rimanendo fermo per i 2 anni successivi. In un comunicato rilasciato dal Bulletin of the Atomic Scientist, l'avanzamento di 10 secondi di quest'anno è da attribuirsi "in larga parte, ma non esclusivamente, all'invasione della Russia in Ucraina e all'aumentare del rischio di una escalation nucleare."

Il Bulletin ha poi specificato che la decisione è stata influenzata anche dai problemi causati dal cambiamento climatico e dall'inefficacia delle istituzioni nel mitigare i rischi associati a tecnologie avanzate e minacce biologiche come il COVID-19.

"Viviamo in tempi di pericoli senza precedenti, è l'Orologio dell'Apocalisse riflette quella realtà," afferma Rachel Bronson, CEO del Bulletin of the Atomic Scientist. "90 secondi è più vicino alla mezzanotte di quanto non lo sia mai stato, e non è una decisione che prendiamo alla leggera."

Bronson ha infine concluso esortando i leader ad esplorare tutte le loro opzioni di dialogo e a fare del loro meglio per rimandare indietro le lancette.

L'Orologio fu ideato nel 1947 ed era inizialmente impostato a 7 minuti dalla mezzanotte. La massima distanza di 17 minuti è stata raggiunta alla fine della Guerra Fredda, nel 1991. Nella speranza che le lancette tornino di nuovo indietro, non possiamo far altro che consolarci con la possibilità di "rimandare" l'apocalisse.