L'Orologio dell'Apocalisse segna 90 secondi dalla mezzanotte per il 2° anno di fila

L'Orologio dell'Apocalisse, un simbolo potente che riflette le minacce esistenziali all'umanità, è stato fissato a 90 secondi dalla mezzanotte, segnalando un momento di grave pericolo per il nostro pianeta. Questa decisione mantiene il segno tempo nella posizione più vicina alla mezzanotte mai raggiunta nella sua storia.

"Le tendenze continuano a puntare in modo inquietante verso una catastrofe globale" ha dichiarato Rachel Bronson, presidente e CEO del Bulletin of Atomic Scientists. Le principali preoccupazioni che hanno influenzato questa decisione includono la potenziale escalation nucleare derivante dalla guerra in Ucraina e gli impatti moltiplicati della crisi climatica, seguiti dall'anno più caldo mai registrato sulla Terra.

Il conflitto russo, in particolare, rappresenta un rischio costante di escalation nucleare, mentre l'attacco del 7 ottobre in Israele e la guerra a Gaza illustrano ulteriormente gli orrori della guerra moderna, anche senza un'escalation nucleare. Invece di abbandonare le armi nucleari, i paesi che le possiedono stanno potenziando i loro arsenali. Nel frattempo, inondazioni massicce, incendi e altre catastrofi climatiche hanno minacciato miliardi di vite e mezzi di sussistenza in un anno che ha visto temperature record causate dalla riluttanza dell'umanità a distaccarsi dai combustibili fossili.

Anche la ricerca biologica volta a prevenire future pandemie si è dimostrata utile, ma presenta anche il rischio di causarne una. La guerra in Ucraina, ormai vicina al suo secondo anniversario, è stata la ragione principale per cui l'orologio è stato spostato a 90 secondi prima della mezzanotte nel 2023 e continua a oscurare l'aggiornamento di quest'anno.

Le minacce velate di guerra nucleare da parte di Mosca, i suoi attacchi a siti nucleari e l'erosione delle norme internazionali di condotta hanno tutti contribuito ad aumentare il rischio. La guerra di Israele a Gaza minaccia di evolversi in un conflitto regionale più ampio coinvolgendo stati nucleari. Nel frattempo, il controllo tradizionale delle armi nucleari è effettivamente giunto al termine per ora.

La Russia si è ritirata dal Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche Nuove (New START) e dal Trattato di Divieto Completo dei Test Nucleari (CTBT), che gli Stati Uniti non hanno mai ratificato. La Cina sta aumentando il suo arsenale, creando una nuova e terrificante portaerei, che ora conta 500 armi nucleari, e per la prima volta, almeno nella mia vita adulta, si parla a Washington che anche l'arsenale nucleare degli Stati Uniti dovrà aumentare per eguagliare Russia e Cina combinati.

Sul fronte del clima, Ambuj Sagar, professore presso l'Indian Institute of Technology Delhi, ha affermato che c'è stata una "storia mista", elogiando 1,7 trilioni di dollari investiti in energia pulita alla COP sul clima a Dubai come segno di un movimento nella giusta direzione, sebbene "non così velocemente o profondamente" come richiesto.

La distanza massima dalla mezzanotte è stata di 17 minuti, dopo la fine della Guerra Fredda nel 1991... bei tempi!