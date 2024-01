L'Orologio dell'Apocalisse è agli sgoccioli, quanto manca alla fine del mondo?

Gli scienziati annunceranno presto quanto vicino sia un orologio ipotetico noto come Orologio dell'Apocalisse alla mezzanotte, simboleggiando l'ora della distruzione dell'umanità. Attualmente, l'Orologio del Giudizio Universale è al punto più vicino mai raggiunto alla mezzanotte, con solo 90 secondi rimasti.

Una tempesta perfetta di minacce esistenziali ha contribuito alla decisione di spostare l'orologio in avanti da 100 a 90 secondi dalla mezzanotte lo scorso anno. Ma si sposterà ancora in avanti nel 2024?

L'annuncio di quest'anno è stato trasmesso in diretta su YouTube. Scienziati ed esperti di politica pesano molti fattori, come la probabilità di attacchi con bombe nucleari, nel decidere se il segna tempo debba muoversi più vicino alla mezzanotte.

Che l'orologio si muova in avanti, indietro o rimanga a 90 secondi dalla mezzanotte è deciso da un'organizzazione no-profit di scienziati ed esperti di politica nota come Bulletin of the Atomic Scientists (BAS). Come nel 2023, il cambiamento climatico, la guerra in corso in Ucraina e le tecnologie disruptive hanno giocato un ruolo importante nella decisione.

"Le zone di conflitto in tutto il mondo portano la minaccia di escalation nucleare, il cambiamento climatico sta già causando morte e distruzione, e tecnologie disruptive come l'IA e la ricerca biologica avanzano più velocemente delle loro salvaguardie", ha detto Rachel Bronson, presidente e CEO del BAS, in una dichiarazione condivisa con Live Science.

"Su tutte queste questioni c'è qualche progresso, che va dalla diplomazia nucleare iniziale tra Stati Uniti e Cina agli investimenti record nelle energie rinnovabili [e] agli emergenti quadri politici nazionali e internazionali intorno a tecnologie come l'IA e la ricerca biologica", ha detto Bronson. "Ma nessuno di questi sforzi sta andando avanti abbastanza velocemente."