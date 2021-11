Questo orologio del cambiamento climatico ci mostra l'impatto sull'ambiente in tempo reale

La crisi climatica non è sicuramente uno scherzo. Avrete sicuramente sentito parlare del COP26, un incontro dove tutti i leader mondiali stanno discutendo sul da farsi per mitigare i cambiamenti climatici in corso... nonostante la brutta notizia di alcuni paesi che non hanno firmato un accordo per eliminare il carbone.

L'obiettivo, come quello stabilito all'interno dell'Accordo di Parigi, è quello di mantenere la temperatura della Terra al di sotto dei 1,5 °C in più rispetto ai livelli preindustriali. Il raggiungimento di questo numero è incredibilmente vicino e la NASA ha perfino avvisato che continuando in questo modo i raccolti inizieranno a risentirne.

Come facciamo a sapere quando sarà troppo tardi e l'umanità avrà superato i fatidici 1,5 °C in più? Grazie all'orologio del clima (che potrete raggiungere cliccando qui) possiamo adesso saperlo. L'orologio tiene traccia delle emissioni globali, dei dati sulla temperatura e analizza l'andamento delle emissioni quinquennale per dare una stima della situazione attuale.

Entro quanto potremmo raggiungere questa temperatura? Continuando in questo modo, ci vorranno all'incirca 10 anni per superare i 1,5 °C. Potrebbe sembrare "molto tempo", ma in questo periodo praticamente tutto il mondo deve smettere di inquinare e rilasciare CO2 nell'atmosfera... soltanto in questo modo possiamo mitigare i cambiamenti climatici.