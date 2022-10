Questo 'orologio' salva la vita di chi lavora a temperature estreme

È stato progettato un nuovo dispositivo per controllare il caldo estremo al quale molti lavoratori devono far fronte. Potrebbe realmente aiutare migliaia di persone.

Nonostante un essere umano possa sopravvivere a temperature relativamente alte, in molte zone del mondo come ad esempio Dubai, è la normalità superare i 50 gradi Celsius. Come se ciò non bastasse, risulta essere ancora più estenuante sopportare il caldo per i lavoratori di una fonderia di alluminio, nelle quali il metallo viene prodotto attraverso un processo in cui le temperature possono raggiungere i 950 gradi Celsius.

Nonostante vi siano tute termiche, caschi di sicurezza e occhiali, questi non sono sufficienti a preservare dall’estremo caldo raggiunto. Dal mese di giugno infatti, ogni addetto indossa un particolare strumento. Stiamo parlando di un apparecchio costituito da un sottile "pannello" rettangolare e da una fascia che si avvolge attorno alla parte superiore del braccio dell'operatore.

L'obiettivo è quello di misurare la frequenza cardiaca, la temperatura della pelle e la produzione di sudore al fine di prevedere la temperatura interna di chi lo indossa. Quando infatti la temperatura corporea interna è superiore a 38 gradi Celsius, il dispositivo vibrerà, avvisando la necessità di effettuare una pausa.

Grazie a questo piccolo strumento, ogni datore di lavoro potrà avere una panoramica ben precisa ed in tempo reale, dello stato di salute di ciascun membro del proprio team. Bisogna infatti precisare che lo stress da caldo è un problema di notevole importanza, spesso sottovalutato.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità colpisce una percentuale elevata di lavoratori anche in campo tessile e agricolo. Così come afferma il vicepresidente esecutivo per la salute dell'EGA, Salman Abdulla, si tratta di un dispositivo che funge da "strato aggiuntivo di protezione" contro lo stress termico al fine di proteggere i propri dipendenti da eventuali rischi. Se è vero dunque che il caldo estremo renderà il nostro pianeta pericoloso entro il 2100, molto presto tale tecnologia servirà quotidianamente ad ognuno di noi.