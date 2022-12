L'orribile realtà di chi vive nella città più alta del mondo

Sono tante le città da record sulla Terra: c'è quella più piccola, quella più tecnologica e persino quella più alta... che purtroppo sembra essere un luogo davvero orribile per vivere. Stiamo parlando della città La Rinconada in Perù, che può essere trovata nel pizzo del Monte Ananea all'altezza di di 5.100 metri dal livello del mare.

Gli effetti di questa quota, insieme a frequenti temperature sotto lo zero, sono strazianti per la popolazione, ma possono essere trovate lo stesso tra le 50.000 e 70.000 anime in questo luogo. Nonostante ciò le infrastrutture - a partire dai sistemi vitali fino a quelli di pubblica sicurezza - mancano quasi totalmente.

Inoltre non si ha accesso all'acqua corrente, agli impianti idraulici interni, a quelli dello smaltimento dei rifiuti o delle acque reflue, insieme all'elettricità e ai sistemi di riscaldamento. Tutta l'acqua potabile della zona proviene da un lago vicino, fortemente inquinato da mercurio, liquami e scarichi, mentre tutti i rifiuti vengono bruciati e creano fumi tossici che avvelenano l'aria.

A causa di questi (e molti altri!) fattori, i residenti spesso vivono solo fino a circa 30-35 anni e muoiono per malattie polmonari e complicazioni, nonché danni al sistema nervoso. "Perché ci vivono così tante persone allora?" vi starete giustamente chiedendo voi. La risposta è semplice: nelle montagne delle Ande può essere trovato molto oro e La Rinconada è stata fondata in origine come un insediamento minerario.

Il Perù si trova all'ottavo posto a livello internazionale nell'esportazione del giallo metallo e, nonostante la qualità della vita incredibilmente bassa in questa città, la popolazione è salita di oltre il 230% negli ultimi 10 anni. La ricchezza, però, porta anche alla corruzione e secondo numerosi resoconti la zona è gestita da bande che hanno sviluppato un sistema di pagamento chiamato "cachorreo" dove i minatori lavorano gratuitamente per 30 giorni consecutivi e il 31esimo giorno possono riempirsi le tasche con tutto l'oro che possono trasportare.

Inutile dire che si tratta di un'affare incredibilmente vantaggioso solo per chi comanda.