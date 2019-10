Orrore su Facebook: sul Marketplace in vendita anche organi umani

La situazione economica delle Filippine si riversa anche su Facebook. Alcuni quotidiani locali hanno infatti osservato che sul Marketplace di Facebook alcuni utenti, nella disperata ricerca di denaro, avrebbero messo in vendita organi umani. Le forze dell'ordine stanno cercando di tenere sotto controllo la non facile situazione.

Come osservato da Channel New Asia, i trafficanti di organi starebbero aprendo rapidamente nuovi account, e sia per le autorità che per la stessa Facebook non è facile rimuovere le inserzioni.

In un post tipico viene indicato non solo l'organo in vendita, ma anche il gruppo sanguigno ed il prezzo richiesto. La vendita è ovviamente illegale, ma CNA riferisce che alcune persone starebbero mettendo in vendita i loro reni nel disperato tentativo di saldare le fatture ospedaliere o altre spese impreviste.

Un uomo ha dichiarato di essere stato costretto a mettere in vendita il suo rene per saldare alcune spese sanitarie e per racimolare soldi per la sua impresa. In questo modo sperava di aiutare la sua famiglia "e migliorare la nostra vita, allontanandoci dall'attuale situazione". Fortunatamente però le banche gli hanno concesso un prestito ed è riuscito a scongiurare l'intervento di nefrectomia, che sarebbe stato effettuato clandestinamente

Un portavoce del social network, in risposta a CNA, ha affermato che "rimuoviamo questi contenuti ogni volta che ne veniamo a conoscenza ed incoraggiamo la community a segnalare quelli che infrangono le regole".