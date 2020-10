Gli orsi dell'Alaska sono pronti per il letargo: ecco il Fat Bear Week

Gli orsi del Katmai National Park si stanno preparando per entrare in letargo e, necessariamente, hanno dovuto guadagnare moltissimo peso. Il parco ha escogitato un modo molto divertente per onorare queste creature, con la competizione "Fat Bear Week".

Si tratta di una votazione online, in cui gli elettori devono scegliere il loro orso preferito in base a diversi fattori: tra cui l'aumento di peso effettuato, le dimensione complessiva o sulle sfide che gli orsi hanno dovuto superare. Ogni anno, un nuovo orso viene scelto come "vincitore" di questa simpatica gara creata per mettere sotto i riflettori queste creature e la bellezza della natura.

Il letargo non è una scelta facoltativa per gli orsi e, durante i prossimi mesi, rimarranno dormienti nei loro rifugi, contando solo sul cibo che hanno mangiato fino a quel momento per sopravvivere fino alla primavera. Durante il letargo, queste pelose creature perderanno circa un terzo del loro peso corporeo. Per le femmine, inoltre, ingrassare è due volte più importante, poiché mangiano anche per sostenere i loro cuccioli.

Nel parco Katmai, nello specifico, il cibo più raggiungibile per tutti è il salmone. Poco prima dell'inizio del periodo di ibernazione, dozzine di orsi viaggiano verso il fiume Brooks con un solo obiettivo: mangiare fino a "scoppiare". Questo processo dura circa cinque mesi, da giugno a ottobre, fino a quando gli orsi si ritireranno nei loro alloggi per dormire.