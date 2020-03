Orsi da tutto il mondo sembra si stiano svegliando prematuramente dal loro letargo

Probabilmente a causa delle alte ed insolite temperature di questi mesi invernali, alcuni orsi in cattività ed in natura stanno iniziando a svegliarsi prematuramente dal loro letargo.

Che il cambiamento climatico stia avvenendo e stia avanzando inesorabile è, ormai, sotto gli occhi di tutti. Variazioni della temperatura, anche piccole, possono portare a stravolgimenti di interi ecosistemi. In particolare, ciò che sta succedendo agli orsi è diretta causa di questo aumento delle temperature. Sembra, infatti, che orsi che vivono all'interno di strutture come gli zoo e altri che vivono allo stato brado si stiano risvegliando dal loro letargo. Ricordiamo che questi animali vanno in letargo durante i mesi invernali dopo aver fatto una scorta di cibo nei mesi più caldi. Durante i mesi invernali il grasso accumulato aiuta loro a superare l’inverno ed il loro metabolismo diminuisce come anche la frequenza cardiaca e la respirazione.

Durante questo periodo gli animali dormono un sonno profondo dentro le loro tane per risvegliarsi quando le temperature tornano a salire. Tuttavia sono stati descritti dei risvegli fuori stagione in Russia, Finlandia e Regno Unito, da parte sia di orsi che vengono tenuti in cattività presso gli zoo, sia da parte di animali che vivono liberi nei parchi e nelle riserve. I casi più estremi hanno visto questi animali neppure andare in letargo, rimanendo svegli per tutto l’inverno o quasi.

In Finlandia sembra che un paio di orsi di uno zoo si siano svegliati a febbraio, dopo aver passato un paio di mesi a dormire. In particolare, in Inghilterra, sembra che un paio di questi animali si siano svegliati anche loro a febbraio, forse un pochino intontiti dal sonno, per godersi qualche minuto di sole prima di ritornare all'interno della loro tana e riprendere il letargo. Purtroppo questi dati sembrano dare una nuova, triste, prova che i cambiamenti climatici sono reali e che questi portano, a loro volta, a cambiamenti nelle abitudini degli animali e nei loro ecosistemi.