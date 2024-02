Gli orsi polari si stanno estinguendo, ma in Islanda vengono uccisi per questo motivo

Come bilanciare la necessità di proteggere specie in via di estinzione con quella di garantire la sicurezza delle comunità umane? Questo dubbio amletico si verifica di tanto in tanto in Islanda dove gli orsi polari, baluardo della lotta al cambiamento climatico, vengono praticamente uccisi a vista.

Cosa li porta nella terra del ghiaccio e del fuoco? La risposta è duplice: pezzi di ghiaccio alla deriva - recentemente protagonista di una foto che ha commosso il mondo - o la loro disperata ricerca di cibo che finisce in una rotta accidentale verso le coste islandesi.

La loro presenza, tuttavia, non viene accolta come un'occasione per la conservazione (poiché secondo gli scienziati si estingueranno entro fine secolo), ma come un pericolo imminente. Gli orsi polari, affamati e disorientati dopo il loro involontario viaggio marittimo, vengono abbattuti non appena mettono zampa sul suolo islandese. La politica di "tolleranza zero", radicata nella preoccupazione per la sicurezza di residenti e bestiame.

Il cuore del problema risiede nella difficoltà di monitorare gli spostamenti e l'indole di questi animali una volta arrivati sulle coste islandesi, unitamente ai costi elevati che comporterebbe il loro trasporto di ritorno in Groenlandia o in altre aree artiche. Questi fattori, insieme alla prioritizzazione della sicurezza umana, portano a una soluzione tragica ma pragmatica: l'abbattimento immediato.

La storia degli orsi polari in Islanda ci costringe a riflettere: esiste un modo per proteggere sia la nostra sicurezza sia queste magnifiche creature, testimoni silenziosi delle conseguenze del cambiamento climatico?