Gli orsi polari potrebbero estinguersi entro il 2100 a causa del cambiamento climatico

Una nuova ricerca pubblicata su Nature parla dell'impatto che avranno i cambiamenti climatici su varie specie animali, e nello specifico sugli orsi polari che a quanto pare sono destinati a morire di fame entro il 2100.

Gli effetti di queste previsioni, però, sono tangibili anche oggi, in quanto in alcune regioni gli orsi a causa della riduzione del ghiaccio marino non sono più in grado di cacciare le foche.

Secondo gli scienziati, la riduzione del peso corporeo porterà ad un calo delle possibilità di sopravvivere agli inverni artici senza cibo. Steven Amstrup, che ha guidato lo studio, parlando con AFP ha spiegato che "gli orsi affrontano un periodo di digiuno ancora più lungo prima che il ghiaccio ricresca".

Sulla base della situazione attuale, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che gli orsi polari saranno decimati entro 80 anni a causa del cambiamento climatico che si sta registrando nella Regione Artica, che si sta riscaldando ad un ritmo doppio rispetto a quello medio dell'intero pianeta.

Lo stesso Amstrup ha spiegato che per condurre lo studio sono stati utilizzati alcuni modelli collegati al consumo di energia degli orsi. In questo modo è stato possibile calcolare il limite alla loro resistenza. In base a ciò, è stato dimostrato che "gli esemplari più giovani sono esposti alle minacce più serie, in quanto le future mamme non avranno abbastanza grasso corporeo per produrre latte", ed infatti l'aspetto più preoccupante è che "in alcune aree dell'Artico questo fenomeno potrebbe essere già avviato".

Secondo i calcoli effettuati, un orso maschio come quelli presenti nella Baia di Hudson, a causa della riduzione del 20% del suo peso corporeo quando inizia la fase di digiuno avrà energia sufficiente per sopravvivere per circa 125 giorni anzichè 200. I cuccioli appena nati invece sono più esposti per le ragioni che abbiamo spiegato poco sopra, mentre le femmine senza prole hanno maggiore capacità di resistere a lunghi periodi senza cibo.

Lo scienziato osserva anche che, qualora i governi nazionali non dovessero agire tempestivamente, uno scenario con elevate emissioni gas come oggi potrebbe portare alla scomparsa totale degli orsi polari entro il 2100, in quanto il ghiaccio marino dalla fine degli anni 70 sta diminuendo ad un tasso medio decennale del 13%. Anche il rispetto degli accordi di Parigi potrebbe non essere sufficiente, però.