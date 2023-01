Gli orsi polari sono stati superati 'in casa' da un predatore improbabile

Gli orsi polari non sono più i maggiori predatori degli ecosistemi costieri intorno alla penisola artica, e un nuovo studio mette in luce il "vero predatore" che può essere trovato in questo luogo: la stella marina, che sembra rivaleggiare con i famosi mammiferi per il vertice della rete alimentare locale.

Un rete alimentare è una piramide molto complessa: alla base abbiamo i produttori primari, organismi - solitamente vegetali - che traggono energia dal sole o riciclando materiale organico morto; poi abbiamo i consumatori primari che si nutrono dei consumatori primari; a loro volta troviamo i consumatori secondari o terziari che depredano tutti i consumatori al di sotto di loro.

Tuttavia, gli organismi in una catena alimentare possono anche avere un posto in un'altra, o in molte altre, quindi - poiché non si tratta di una piramide - il modo migliore per vedere come funziona un ecosistema è collegare insieme tutte le catene. Il regno del fondale marino è spesso trascurato nelle reti alimentari perché gli scienziati credevano che non avesse veri e propri predatori principali... ma si sbagliavano.

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Ecology gli scienziati hanno creato una mappa dettagliata delle varie catene alimentari che circondano l'isola di Southampton, l'artico canadese, e hanno scoperto che la parte del fondale della rete - dove si trovano le stelle marine - aveva altrettanti collegamenti della sua controparte di superfice - dove si trovano gli orsi polari (che purtroppo sono disperati).

Le stelle marine sono una parte fondamentale della rete alimentare del fondale, occupando vari livelli, ma una famiglia in particolare, chiamata Pterasteridae, sembra trovarsi costantemente in cima alla maggior parte delle singole catene alimentari. Queste creature si nutrono di una serie di consumatori secondari come agli orsi polari, che predano trichechi, gabbiani e balene beluga.

Le uniche differenze sono le dimensioni del predatore e della preda, ma il team ritiene che le nuove scoperte evidenzino l'importanza delle catene alimentari dei fondali marini.