Orsi 'zombie' vagano per le foreste perché c'è troppo caldo per il letargo

In Siberia, una regione nota per i suoi inverni rigidi, gli orsi stanno vivendo una situazione insolita: vagano "mezzo addormentati" a causa di temperature anormalmente elevate. Questo fenomeno, osservato dal Dipartimento per la Protezione della Fauna Selvatica della Regione di Amur, mostra come le creature siano costrette a rimanere svegli.

Le temperature calde di novembre hanno impedito agli orsi di addormentarsi nel periodo abituale, verso la fine di ottobre. Le creature senza sonno erano principalmente maschi, mentre le femmine con i cuccioli si ritiravano nelle loro tane "puntualmente secondo il programma". Normalmente, gli orsi trascorrono l'inverno addormentati nelle tane, emergendo in primavera quando il cibo diventa nuovamente disponibile.

A differenza di altri animali in letargo, sono questi pelosoni a decidere autonomamente quando iniziare il loro lungo sonno stagionale, basandosi su vari segnali, tra cui l'offerta di cibo e la temperatura. Ricerche precedenti hanno collegato il clima più caldo e gli inverni più brevi a una riduzione del tempo trascorso in letargo dagli orsi, con un risveglio anticipato di 3,5 giorni per ogni aumento di temperatura di 1 grado Celsius.

Quest'autunno, la regione di Amur, che confina con la Cina nell'Estremo Oriente russo, ha sperimentato temperature insolitamente elevate e record in ottobre e novembre. Ciò potrebbe essere la causa del ritardo nel letargo degli orsi. Anche le tane umide potrebbero essere cruciali, poiché temperature sopra lo zero in condizioni di neve bagnata potrebbero far entrare l'acqua di fusione nelle tane, rendendole scomode per gli orsi.

Gli orsi che vagano "mezzo addormentati" potrebbero aver già innescato la transizione fisiologica allo stato di letargo, muovendosi quindi con un metabolismo soppresso. Anche in Alaska, le creature potrebbero perdere il sonno a causa delle temperature calde. "Gli orsi che camminano in inverno sono ben noti, ad esempio, dalle aree costiere dell'Alaska", ha detto Toien. "Sia la dimensione degli orsi che il clima mite di quelle aree costiere e la continua disponibilità di alcune fonti di cibo potrebbero svolgere un ruolo qui."

Gli orsi senza sonno sono particolarmente comuni nelle aree urbane, dove i bidoni della spazzatura offrono cibo abbondante e accessibile durante tutto l'inverno.