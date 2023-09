Quest'orso è deceduto con il modo peggiore di sempre e la colpa è nostra

Un orso, un gigante del bosco, che vaga in cerca di cibo e finisce per consumare involontariamente una quantità enorme di rifiuti umani. Questa è la storia di una creatura del peso di 181 chilogrammi scoperto vicino al sentiero fluviale di Telluride, Colorado, che ha dovuto affrontare una morte dolorosa e inutile a causa della nostra negligenza.

Gli ufficiali della fauna selvatica del Colorado hanno trovato l'orso in uno stato deplorevole, con occhi gonfi e secrezioni provenienti da occhi e bocca, segni evidenti di sofferenza acuta. Questo animale non era uno sconosciuto per le autorità; era stato allontanato da diversi luoghi pubblici e aveva persino fatto irruzione in una casa durante l'estate.

A causa del suo stato di salute e del comportamento, è stata presa la difficile decisione di fare l'eutanasia alla creatura. Un esame post-mortem ha rivelato che il suo tratto digestivo era ostruito da un tappo di asciugamani di carta, salviette disinfettanti, tovaglioli, parti di sacchetti di plastica e involucri di cibo in cera.

Questo tappo era accompagnato da patatine fritte, cipolle e arachidi, mentre lo stomaco era praticamente vuoto. La storia è un monito per tutti noi: dobbiamo fare di più per proteggere la fauna selvatica e l'ambiente. A Telluride, la legge prevede che i rifiuti debbano essere conservati in contenitori resistenti agli animali, sigillati con un coperchio rinforzato e un meccanismo di chiusura a due leve... ma è evidente che dobbiamo fare di più.

Gli orsi sono spesso attratti nelle aree in cui vivono gli esseri umani a causa dell'odore dei rifiuti, aumentando il rischio di conflitti e storie tragiche come questa.