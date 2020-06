Orso grizzly contro bisonte: chi dei due animali uscirà vincitore dallo scontro?

Due dei più grandi animali del Nord America, un orso grizzly e un bisonte, si sono trovati faccia a faccia nei pressi di Old Faithful nel Parco Nazionale di Yellowstone. Il risultato? Una battaglia mortale.

Il filmato è stato catturato il 31 maggio da Michael Daus durante un viaggio di famiglia nel parco ed è subito diventato virale. La battaglia è durata diversi minuti e il vincitore è stato, infine, l'orso. I predatori spesso lasciano le carcasse nel luogo in cui si trovano, ma torneranno in seguito per continuare a nutrirsi.

Non è la prima volta che si verifica una battaglia del genere: un resoconto del 2002, pubblicato sulla rivista Ursus, osserva che gli orsi grizzly amano particolarmente la carne di bisonte e una dieta composta da questo tipo di alimento è più importante nelle popolazioni di orsi di Yellowstone rispetto a qualsiasi altro trovato all'interno del Nord America.

Sebbene l'attacco a queste creature adulte sia raro, ci sono diverse documentazioni di orsi grizzly che predano "bisonti gravemente malnutriti in primavera". Le autorità del parco nazionale ricordano ai visitatori di "non avvicinarsi mai agli animali" e di osservarli solo dall'interno di un'auto, quando possibile. Gli esperti consigliano sempre di stare lontani almeno 91 metri da orsi e lupi e 23 metri da altri animali, inclusi bisonti e alci. Scontri del genere tra gli animali sono comuni.