Questo orso si è nutrito con del miele che causa allucinazioni

Cosa succede quando un orso si "sballa" con del miele allucinogeno? Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste della Turchia ha recentemente raccontato di aver trovato uno di questi mammiferi che si è nutrito con un miele creato da api che si nutrono del polline dei fiori di rododendro, contenente una neurotossina naturale.

Quest'ultima si chiama grayanotossina e, se consumata, può indurre allucinazioni e innescare altre risposte corporee tra cui visione offuscata e vomito. Nel filmato che potrete osservare in calce alla notizia potrete vedere l'orso, soprannominato Balkiz, che sembra stordito e confuso mentre si siede in piedi sul retro di un camioncino (sicuramente meglio di essere braccati per una settimana).

"Le condizioni di salute di Balkiz sono buone, la lasceremo il prima possibile nel suo spazio vitale", si legge in un aggiornamento del ministero dell'Agricoltura e delle foreste turco, che ha controllato le condizioni di salute della creatura. Il miele pazzo, o 'Deli bal' in turco, è una sostanza conosciuta fin l'alba dei tempi.

Famoso è un racconto che che narra le gesta di alcuni soldati soldati greci che nel 401 a.C., dopo essere tornati da una battaglia con dei persiani, si nutrirono del miele di alcuni alveari vicini. "Le truppe iniziarono a vomitare, ad avere la diarrea, erano disorientate e non potevano più stare in piedi; il giorno successivo gli effetti erano scomparsi e hanno proseguito verso la Grecia", racconta il professore di antropologia in pensione Vaughn Bryant.

Il miele pazzo viene trovato anche in Himalaya, ma in un modo molto più pericoloso.