Un orso polare è appena morto a causa dell'influenza aviaria

Un orso polare in Alaska è morto a causa dell'influenza aviaria, segnando il primo caso noto di un orso polare colpito da questa malattia. L'evento sottolinea come il virus dell'influenza aviaria, noto anche come Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), stia raggiungendo anche le regioni più remote del pianeta.

La sua presenza, quindi, non mette a rischio solo gli uccelli, ma anche i mammiferi di grandi dimensioni. Il veterinario di stato dell'Alaska, Bob Gerlach, ha confermato che l'orso polare, una specie considerata minacciata negli Stati Uniti, potrebbe aver contratto il virus mangiando un uccello infetto.

Tuttavia, non è escluso che l'animale possa essere stato esposto al virus in altri modi. Gerlach ha sottolineato che, se un pennuto muore a causa di questo agente patogeno, soprattutto in un ambiente freddo, il virus può rimanere attivo nell'ambiente per un certo periodo. Soprattutto perché le creature mangiano molta spazzatura in questo luogo.

Bob Gerlach, ha confermato che l'orso polare, è morto a causa del ceppo EA H5N1 dell'influenza aviaria. L'attuale epidemia è iniziata nel 2021 e ha avuto un impatto significativo a livello globale, colpendo duramente l'industria avicola e causando la morte di numerosi uccelli selvatici, oltre a mammiferi come volpi, gatti e ora un orso polare.

Sebbene il rischio per il pubblico generale rimanga basso, il virus ha causato alcune morti umane.