L'orso più ricercato d'Europa è stato catturato dopo 42 giorni di libertà

Esistono molti geni della fuga animali, come per esempio questo gatto che è riuscito ad "evadere" da una prigione di massima sicurezza, o il famigerato M49 (chiamato anche Papillon), l'orso bruno alpino che è riuscito a fuggire dal suo recinto dirigendosi verso le montagne di Trento.

L'orso è scappato dal suo recinto il 27 luglio e, oltre a ciò, ha anche rimosso un radiocollare che gli era stato agganciato dopo una precedente fuga poco più di un anno fa. Durante questo precedente tentativo, il 15 luglio 2019, M49 riuscì a scalare tre recinzioni elettriche e un muro di 4 metri per fuggire.

Dopo numerosi avvistamenti da parte di escursionisti e anche di cittadini di Trento, l'orso è stato catturato il 29 aprile 2020, concludendo i suoi 289 giorni di fuga. Solo soli due mesi dopo, però, la creatura è riuscita a scappare nuovamente il 27 luglio 2020. Questa volta la fuga è durata solo 42 giorni.

M49 è stato soprannominato Papillon come riferimento al personaggio omonimo nel romanzo autobiografico di Henri Charrière, in cui il protagonista è detenuto in una colonia penale francese della Guyana francese prima di scappare. A seguito della sua tenace fuga, WWF Italia e diversi attivisti per i diritti degli animali del trentino hanno chiesto di porre fine ai tentativi di catturare un animale così amante della libertà.

WWF Italia, infatti, ha dichiarato che qualsiasi accusa verso M49 come "pericolo per gli esseri umani" sia infondata, non mostrando alcun tipo di aggressività nei limitati incontri con gli esseri umani. Le autorità e le testate locali non sono d'accordo. Secondo quest'ultimi, infatti, Papillon ha fatto "numerose intrusioni in case, rifugi e altri edifici, confermando il comportamento pericoloso nei confronti degli esseri umani".

Attualmente Papillon è tornato al sicuro presso la struttura e, senza alcun dubbio, sta pianificando un nuovo modo per scappare.