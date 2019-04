OSCaR, il piccolo cubesat che pulirà lo spazio dalla spazzatura spaziale

I ricercatori stanno sviluppando un dispositivo di pulizia chiamato OSCaR (Obsoleto Spacecraft Capture and Removal), che caccerà e farà de-orbitare i detriti spaziali. OSCaR è progettato per fare, quasi tutto, in totale autonomia.

"Diciamo ad OSCaR cosa dobbiamo fare e dobbiamo fidarci di lui", ha detto in un comunicato il capo del progetto Kurt Anderson, professore di ingegneria meccanica, aerospaziale e nucleare presso il Rensselaer Polytechnic Institute di New York.

Potrebbe non sembrare, ma la spazzatura spaziale è un grosso problema, e sta peggiorando. Quasi 129 milioni di detriti stanno orbitando attorno alla Terra al momento, e circa 34.000 di questi pezzi hanno una larghezza di almeno 10 centimetri, secondo le stime dell'Agenzia Spaziale Europea.

Questi oggetti si muovono a circa 28.200 chilometri all'ora nell'orbita terrestre bassa, e anche i più piccoli potrebbero danneggiare un satellite in modo irrimediabile. "C'è un problema reale", ha detto Anderson. "La quantità di detriti osservati sta aumentando più velocemente rispetto alla velocità con cui stiamo mettendo oggetti nello spazio, siamo nei primi stadi della sindrome di Kessler".

La sindrome di Kessler è uno scenario in cui i detriti spaziali che si trovano nell'orbita bassa sono talmente numerosi che scatenano una reazione a catena di collisioni e formazione di detriti, aumentando in numero esponenziale il loro numero. Troppi detriti infatti, potrebbero minacciare il futuro delle missioni spaziali.

I ricercatori stanno quindi studiando un modo per eliminare definitivamente questi rifiuti, ed è qui che entra in gioco OSCaR. Questo cubesat, lungo 30 centimetri e largo ed alto rispettivamente 10 centimetri, è in grado di catturare e rimuovere quattro detriti per volta.

Il team si sta impegnando per cercare di testare OSCaR a terra quest'anno, per poi provarlo direttamente nello spazio.