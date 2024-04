L'oscura missione segreta dell'Unità 684 che si è risolta in maniera inaspettata

Le guerre si lasciano dietro non solo morti e distruzione ma anche dei misteri come quello di Charles Shelton durante il conflitto in Vietnam. Ce n'è un altro di evento oscuro e misterioso: quello dell'Unità 684, un distaccamento speciale della Corea del Sud con un obiettivo audace: eliminare il leader nordcoreano Kim Il Sung.

Il 1 aprile 1968, nel pieno della Guerra Fredda, la Corea del Sud formò una delle sue unità più segrete: la 209ª Distaccamento altrimenti conosciuta come Unità 684. Questo gruppo fu creato direttamente dalla Korean Central Intelligence Agency (KCIA) su ordine del presidente Park Chung Hee, in risposta all'audace tentativo di assassinio del leader sudcoreano.

L'Unità 684 era composta da 31 civili, in gran parte piccoli criminali e giovani disoccupati, arruolati con la promessa di denaro e lavoro in caso di successo della missione. L'addestramento si svolgeva sull'isola di Silmido, situata nel Mare Giallo vicino a Incheon, e si protrasse per tre anni in condizioni estreme. Durante questo periodo, sette membri persero la vita a causa della durezza dell'addestramento.

Tuttavia, la missione di assassinare Kim Il Sung fu annullata nell'agosto del 1971 a causa di un miglioramento delle relazioni tra Nord e Sud Corea. Questa decisione precipitò i membri dell'unità nella disperazione. Sentendosi traditi e senza speranza, il 23 agosto 1971, i sopravvissuti dell'unità si ribellarono, uccidendo tutti tranne sei dei loro guardiani. Dopo essere evasi dall'isola, dirottarono un autobus verso Seoul.

Il conflitto culminò in un violento scontro a fuoco nel quartiere Daebang-dong di Seoul, dove la maggior parte dei membri dell'unità fu uccisa o si suicidò con granate a mano. La tragica fine dell'Unità 684 rimase celata fino agli anni '90, quando il governo sudcoreano iniziò a rivelare dettagli su questa e altre operazioni segrete.

