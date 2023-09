Oscurare il Sole non ci salverà da questo nefasto effetto del cambiamento climatico

La geoingegneria è spesso vista come l'ultima spiaggia per quanto riguarda il cambiamento climatico, una soluzione tecnologica che potrebbe invertire la rotta e salvare il nostro pianeta... ad esempio oscurando il Sole. Tuttavia, secondo nuovi modelli, anche tali misure estreme potrebbero non essere sufficienti a salvare il ghiaccio dell'Antartide.

Johannes Sutter, glaciologo dell'Università di Berna, e i suoi colleghi hanno voluto indagare l'impatto dell'oscuramento del Sole su uno dei punti di non ritorno climatico più preoccupanti: il collasso del ghiaccio antartico.

Nonostante sia inverno nell'emisfero australe, la regione sta già perdendo quantità preoccupanti di ghiaccio, compreso quello marino che trattiene i ghiacciai antartici occidentali sulla terraferma. La fusione di questa vasta estensione di acqua solida potrebbe portare a un innalzamento del livello del mare di qualche metro e contribuire al collasso delle correnti oceaniche, che stanno già rallentando.

Gli scienziati hanno simulato le condizioni del mantello di ghiaccio sotto diversi scenari di emissioni e quattro diversi scenari di iniezione di aerosol stratosferici. Hanno scoperto che oscurare il Sole spruzzando milioni di tonnellate di diossido di zolfo nello stratosfero entro il 2050 potrebbe ritardare il collasso del ghiaccio, ma solo se combinato con la decarbonizzazione e solo nei percorsi di emissioni moderate o basse.

Inoltre, se le strategie di gestione del blocco solare fossero interrotte improvvisamente, si correrebbe il rischio di un "shock di cessazione", dove un aumento ancora più brusco della temperatura si verificherebbe insieme a conseguenze più gravi. Quindi, l'unico scenario che offre una possibilità di fermare il collasso implica la riduzione delle emissioni di carbonio.

"Il modo più efficace per prevenire il collasso a lungo termine del mantello di ghiaccio antartico occidentale è la decarbonizzazione rapida", avverte Sutter.