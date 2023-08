Oscurare il sole: salvezza dal cambiamento climatico o condanna a morte?

Più volte gli scienziati hanno preso in considerazione l’idea di oscurare il sole per fermare il riscaldamento globale. Le soluzioni ipotizzate sono state molte, dall’immissione di aerosol in atmosfera a futuristici parasole montati su asteroidi. Ma siamo sicuri che tali trovate funzionerebbero?

Per scoprirlo, un team di scienziati dell’Università di Berna ha simulato al computer l'alterazione artificiale della radiazione solare. I ricercatori hanno poi studiato la risposta della calotta glaciale dell'Antartide occidentale, uno degli ambienti più sensibili e danneggiati dal cambiamento climatico.

I risultati dello studio suggeriscono che queste soluzioni di geoingegneria non funzionano se non sono accompagnate da una riduzione delle emissioni di gas serra. La simulazione mostra infatti che lo scioglimento dei ghiacci antartici risulterebbe solo ritardato di qualche anno, quindi oscurare il sole non ci salverà se continuiamo di questo passo.

Ma non finisce qui: anche riducendo le nostre emissioni non è detto che alterare la luce solare sia una scelta vincente. Secondo gli autori della ricerca, pubblicata su Nature, per ottenere un raffreddamento dell’atmosfera dovremmo costantemente diffondere milioni di tonnellate di aerosol nella stratosfera. Tuttavia, se questo intervento venisse interrotto per qualsiasi motivo, la temperatura terrestre aumenterebbe rapidamente di diversi gradi, producendo degli effetti devastanti sugli ecosistemi.

Thomas Stocker, professore di fisica del clima e coautore dello studio, è categorico: "La geoingegneria sarebbe un altro intervento umano potenzialmente pericoloso per il clima, che dovrebbe essere impedito dall'articolo 2 della Convenzione sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite".