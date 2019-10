Gli oscuri segreti dei nuclei galattici attivi oscurati

La maggior parte delle galassie ospita un buco nero supermassivo al centro; quando la materia cade al suo interno, il processo di accrescimento crea un AGN (Active Galactic Nuclei) con una "ciambella" caldissima e due getti di particelle relativistiche. Il più luminoso emette oltre 1000 miliardi di volte la luminosità solare.

I buchi neri supermassivi possono avere masse che variano dal milione di masse solari a giganteschi mostri da 40 miliardi di masse solari.

I Quasar sono gli AGN più conosciuti, il loro nucleo è visibile e poco oscurato dalla polvere. Ci sono dei casi in cui il materiale intorno al nucleo oscura la nostra linea di vista. Questi AGN oscurati, per noi, non hanno emissione e spesso vengono esclusi dagli studi, ma sono necessari per avere una completa descrizione di questi oggetti.

Fabio Pacucci, astronomo del Center of Astrophysics presso l'Università di Harvard, è uno dei membri del team di ricerca che ha combinato dati provenienti da X-Ray Burst Alert Telescope AGN Spectroscopic Survey (BASS) e dataset in banda ottica, infrarossa e radio. Hanno studiato 28 oggetti tra i più luminosi, la maggior parte dei quali appartengono a galassie ellittiche.

Il set di AGN non ha mostrato caratteristiche distintive; la loro emissione radio varia di un fattore 1000, e la massa del buco nero centrale assume valori molto diversi. Gli astrofisici hanno interpretato questi dati ipotizzando che, la crescita del buco nero e la corrispettiva emissione di onde elettromagnetiche non è una proprietà di una particolare classe di galassie, ma fa parte del processo evolutivo di quest'ultime, quando passano dalla fase di intensa formazione stellare a una fase di equilibrio.

Gli AGN sono tra gli oggetti più misteriosi del cosmo e sono, probabilmente, la più grande fonte di energia dell'Universo; centinaia di astronomi li osservano ogni giorno, ma sono sempre meno dei giocatori che osservano il buco nero di Fortnite.