Sul lato 'oscuro' della Luna, il lander e il rover della Cina hanno trascorso un anno

La Cina ha raggiunto un traguardo storico sulla Luna: il lander e il rover hanno celebrato il loro primo anno di esplorazione del lato "oscuro" del nostro satellite. Secondo l'agenzia di stampa statale Xinhua, infatti, Chang'e 4 (il lander) e il rover Yutu 2 hanno ufficialmente completato il loro 13esimo giorno lunare.

Adesso, la coppia è passata a una modalità dormiente a causa della notte lunare, secondo quanto riporta il Lunar Exploration and Space Program Center of the China National Space Administration (CNSA). La sonda Chang'e-4 è stata lanciata sulla Luna l'8 dicembre 2018 e ha fatto il primo atterraggio morbido sul lato opposto del satellite il 3 gennaio 2019. Il veicolo spaziale è atterrato nel cratere Von Kármán, nel bacino lunare del Polo Sud-Aitken, dove sono rimasti da allora.

A partire da venerdì, il rover Yutu 2 ha guidato per 357 metri sul lato opposto della Luna. Il rover, ha funzionato molto più a lungo di quanto stimato inizialmente (tre mesi), diventando il veicolo spaziale più longevo ad aver mai messo piede sul nostro satellite. "Gli strumenti scientifici sul lander e sul rover hanno funzionato come previsto. Il rover ha condotto esplorazioni di diversi siti e fotografato e condotto un rilevamento a infrarossi di una pietra sulla superficie lunare", scrive Xinhua della missione venerdì.

Per permettere al lander di sopravvivere, la CNSA ha fatto affidamento su un satellite chiamato Queqiao, che si trova in un punto di Lagrange a circa 500.000 chilometri dalla Terra. Zhang Lihua, capo progettista del satellite, ha affermato che potrebbe durare altri 10 anni. "Lasciamo che Queqiao funzioni il più a lungo possibile. Potrebbe anche fornire comunicazione per le sonde di altri paesi se intendono esplorare il lato più lontano della luna durante la vita del satellite", afferma Ye Peijian, ricercatrice della Chinese Academy of Sciences, a Xinhua.

Mentre la missione Chang'e-4 continua, la Cina sta preparando la sua prossima missione lunare: Chang'e-5.